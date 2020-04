Jack Johnson accueille le festival Kōkua 2020 en direct aujourd’hui: voici où et quand vous brancher

Le festival Kōkua est de retour et plus grand que jamais. Organisé pour célébrer la musique et la sensibilisation à l’environnement entre 2004 et 2010, se rendre au festival signifiait auparavant devoir trouver un moyen de descendre à Honolulu. Cependant, le festival Kōkua 2020 présente l’événement dans le monde entier avec un flux en direct qui devrait être organisé directement depuis le porche de Jack Johnson plus tard dans la journée.

Le livestream d’aujourd’hui devrait durer deux heures et comprendra des performances en direct de musiciens comme Ben Harper, G.Love, Ziggy Marley, Jack Johnson bien sûr, et plusieurs autres. Vous aurez même droit à des cours de cuisine à domicile dispensés par certains des meilleurs chefs d’Hawaï, Ed Kenney et Mark Noguchi.

Le festival a toujours servi de collecte de fonds pour la Fondation Kōkua Hawaiʻi, une organisation à but non lucratif qui soutient l’éducation environnementale dans les écoles et les communautés d’Hawaiʻi. Les dons faits pendant le livestream bénéficieront non seulement à la fondation mais aussi aux efforts locaux de secours COVID-19 à travers l’État.

Festival Kōkua 2020: quand et où

Le festival Kōkua 2020 commence aujourd’hui, samedi 25 avril, à 12 h. HST / 15 h PST / 18 h. EST, diffusé en direct depuis le porche de Jack Johnson. Non seulement il sera l’hôte, mais il se produira également, avec un certain nombre d’anciens élèves et musiciens de Kōkua. Ce livestream est en partenariat avec Amazon Music, qui héberge le livestream via Amazon Music sur Twitch. Aucun compte n’est requis pour diffuser le festival.

Alors que le festival Kōkua 2020 est gratuit à diffuser sur Twitch, vous pouvez soutenir le spectacle en faisant un don à la Fondation Kōkua Hawaiʻi pendant le livestream. Vous pouvez faire un don maintenant en cliquant sur le bouton «Faire un don» sur le site Web du Festival Kōkua.

Comment regarder le Kōkua Festival 2020 en direct

Ne manquez pas la diffusion en direct du festival Kōkua ce soir! Il est disponible pour regarder gratuitement sur le compte Amazon Music Twitch et sur Facebook de Jack Johnson. Cela signifie que vous pouvez diffuser les performances depuis votre téléphone, tablette, Fire TV Stick, smart TV, ordinateur et partout où vous pouvez accéder à Twitch ou Facebook une fois qu’il a commencé.

Si vous ne parvenez pas à visualiser Twitch localement, essayez un service VPN pour pouvoir y accéder dès aujourd’hui.