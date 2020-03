Jackery lance sa station portable la plus puissante à ce jour, la Jackery 1000 Explorer, avec jusqu’à 300 $ d’économies en introduction (sponsorisé)

En période d’incertitude, le fait de savoir que les appareils les plus importants de votre vie disposent d’une alimentation de secours peut grandement contribuer à apaiser les inquiétudes. La famille de produits d’alimentation Jackery a toujours été un moyen fiable de rester chargé malgré un monde en constante évolution. En reconnaissance du Jackery Explorer Day, la société lance maintenant sa solution de charge la plus importante et la plus puissante à ce jour: la Jackery 1000 Explorer Power Station.

La centrale électrique Jackery 1000 Explorer fournit 1002 Wh d’énergie dans un appareil léger et portable de 22 lb. châssis. Il a une sortie de 1000 W et peut atteindre 2 000 W lorsqu’il est placé sous charge, ce qui sera utile lors de l’utilisation de sa gamme de ports et de prises de charge. Le Jackery 1000 Explorer est équipé de trois prises AC standard (avec onde sinusoïdale pure), de deux ports USB-C, de deux ports USB-A et d’un abri de voiture 12V, ce qui le rend assez puissant pour charger des appareils mobiles, des ordinateurs portables, et il peut même alimenter les appareils électriques les plus exigeants.

Une centrale électrique robuste nécessite une source d’énergie durable. La meilleure façon de garder le Jackery 1000 Explorer complété et prêt à répondre à vos besoins de charge est de le connecter à deux panneaux solaires Jackery SolarSaga 100W. Grâce à la technologie solaire MPPT à charge rapide, la batterie rechargeable du Jackery Explorer 1000 peut être complètement rechargée en seulement 9 heures, sans générateurs, fumées ou efforts supplémentaires. Cela signifie que vous aurez accès à une énergie verte, renouvelable et hors réseau, peu importe ce que la vie vous réserve.

La centrale électrique Jackery 1000 Explorer est disponible à partir d’aujourd’hui sur le site Web d’Amazon et de Jackery. Afin d’acquérir le 1000 Explorer à son meilleur prix, assurez-vous d’utiliser les codes de réduction répertoriés ci-dessous à la caisse. Pour le bundle 1000 Explorer + 2 SolarSaga, vous devrez ajouter manuellement la centrale électrique et deux panneaux solaires à votre panier avant que le code ne fonctionne.

Jackery 1000 Explorer Power Station (États-Unis) – 799 $ (200 $ de rabais) avec le code de coupon ALAT9ZNY (Amazon, Jackery)

Jackery 1000 Explorer Power Station (CDN) – 1099 $ (300 $ de rabais) avec code promo YQR2KMOC (Amazon, Jackery)

Jackery 1000 Explorer Power Station (Amazon) + 2 panneaux SolarSaga 100W (Amazon) – 1299,97 $ (300 $ de rabais) avec code promo V64BLHMS

Remarque: Ce message est une annonce. Le contenu à l’intérieur ne représente pas les vues ou opinions de l’équipe Android Police. Des messages comme ceux-ci aident à financer toutes les bonnes choses que vous voyez sur AP, et vous pouvez nous aider davantage en consultant les produits ou services présentés sur cette page.

Intéressé par un article sponsorisé ou d’autres options publicitaires? Remplissez ce formulaire.