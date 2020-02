J’adore l’arrivée de nouveaux emoji, mais je veux toujours que les blobs reviennent

Poste d’opinion par

David Imel

Mercredi, Unicode Emoji 13.0 a été finalisé, ajoutant 62 emoji différents à nos vies. Il comprend des sélections telles que du thé à bulles, des personnes tenant des bébés et mon préféré, une main de * baiser de chef *, incorrectement intitulé pdoigts pouces.

C’est une super nouvelle. Pour ma part, je suis un emoji stan hardcore, fréquentant des sélections comme ✨, 🌈 et 🎉. Les emoji m’aident à exprimer l’émotion d’une manière que les mots pourraient ne pas toujours être en mesure de faire – en particulier avec des objets non humains. Par exemple, qu’est-ce que je veux dire quand j’utilise ça ✨? Même moi, je ne suis pas sûr, mais cela m’aide à transmettre un sentiment spécifique sur le système de messagerie hyper-dépersonnalisé, et pour cela, je suis reconnaissant.

Les emoji d’Unicode servent uniquement de directives pour les objets ou les émotions, pas la seule version disponible. Google, Apple, Microsoft et d’autres plateformes doivent encore produire leurs propres interprétations des emoji qui correspondent à leur guide de style spécifique. Même les fabricants de téléphones individuels ont leur propre emoji. Et dans certains cercles, cela conduit à une discussion féroce sur les emoji qui sont les meilleurs.

De 2013 à 2017, Google a utilisé une sélection d’emoji sur ses appareils et services qui seront désormais mentionnés comme «les blobs». Les blobs étaient de jolis petits cercles jaunes avec un design plat minimaliste, et exprimaient plus d’émotion que n’importe quel emoji actuel, et avec très peu d’éléments. Google les a légèrement modifiés en 2016 afin de les rendre plus arrondis aux côtés des créations d’autres sociétés, mais dans l’ensemble, ils sont restés le même bois blobby que j’avais toujours connu et aimé.

Puis, en mai 2017, Google a introduit Android 8.0 Oreo, et à côté, un nouveau design d’emoji qui sera désormais mentionné comme «les mauvais». Les mauvais ont ajouté de nouveaux ombrages et des éléments supplémentaires, qui étaient censés les aligner plus étroitement. avec Apple, qui avait plus de profondeur et de détails.

En emoji, nous sommes censés nous voir

Mais voulons-nous des détails dans nos emoji? Il y a une fine ligne entre être capable de distinguer instantanément la chose ou l’émotion qu’un emoji essaie de représenter et forcer une image de la façon dont cette chose ou émotion ou chose est supposé regarder. Dans les emoji, nous sommes censés nous voir. Plus vous ajoutez de détails, moins il a la possibilité de représenter universellement notre propre image.

C’est de cette façon que les emoji peuvent se sentir profondément personnels. Je me surprends souvent à imiter le visage sur mon écran lorsque je décide quels emoji je veux envoyer. Je pense à l’expression que je ferais si je me tenais directement devant le destinataire. Est-ce que cet emoji me représente? Ou plus précisément, cela représente-t-il ce que je ressens? Les gouttes l’ont fait.

Je comprends pourquoi Google est passé au nouveau design. Tout le monde dans le monde n’utilise pas les appareils et services Google, et il est important que nous puissions transmettre avec émotion les émotions sur toutes les plateformes. Mais personnellement, je ne suis pas d’accord avec l’interprétation des emoji par Apple, qui n’a pas fondamentalement changé depuis 2008, lorsque la conception 3D était cool. Et il est ennuyeux que tout le monde soit obligé d’utiliser Apple comme standard, même si ses emoji sont férocement dépassés.

Pourtant, il y a beaucoup de gens qui me ressemblent. Apparemment, certains travaillent même chez Google. Si vous utilisez Gboard, il y a deux packs d’autocollants animés qui présentent mon bois blobby, qui vivra dans ce format. L’un est intitulé “The Blobs Live On”, et l’autre est “Long Live the Blob”. De toute évidence, les douleurs des fans de blob ont été entendues de loin. Ces autocollants sont apparus pour la première fois dans Google Allo, mais Google adore tuer tout ce que j’aime.

Ce n’est pas l’avenir que je voulais, mais c’est l’avenir que j’ai. Mais bon, au moins maintenant j’ai Baiser du chef.