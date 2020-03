J’ai hâte qu’Apple copie cette fonctionnalité Android exceptionnelle – .

Tous les smartphones se ressemblent fondamentalement de nos jours, et il semble que nous ayons atteint un niveau de conception optimal en ce qui concerne cette catégorie de produits. Ce n’est pas exactement le cas, cependant. La conception de smartphones peut encore s’améliorer, et tout le monde dans l’industrie travaille sur la conception de smartphones de nos rêves.

Certains fournisseurs de smartphones annoncent leurs plans bien avant de pouvoir produire de tels appareils en masse, tandis que d’autres gardent ces innovations silencieuses. Mais certaines des technologies qui doivent mûrir avant que ces conceptions de smartphones parfaites ne soient même possibles, feront bientôt leur chemin vers les appareils grand public, probablement sur les combinés Android. Et j’ai hâte que l’iPhone copie une de ces fonctionnalités.

Les conceptions de smartphones du futur offriront la conception sans compromis et tout écran que nous ne pouvons pas avoir maintenant. Et ils le feront probablement sans ports ni boutons. Ce seront des plaques de verre parfaites qui peuvent se plier ou non, elles seront super puissantes et offriront une grande autonomie. Ils prendront également en charge les transferts de données rapides, notamment le cellulaire, le Wi-Fi et le poste à poste. Et ils n’auront qu’à prendre en charge la charge ultra-rapide, y compris le type sans fil.

La recharge sans fil est une fonctionnalité standard sur les smartphones de nos jours, et presque tous les appareils phares la prennent en charge. Beaucoup d’entre eux prennent également en charge la charge sans fil inversée, une fonctionnalité qui peut être pratique dans certaines situations d’urgence. Mais la charge sans fil est beaucoup plus lente que la charge filaire, et c’est en fait une excuse utilisée par OnePlus pendant des années pour expliquer pourquoi ses produits phares abordables ne pouvaient pas être chargés sans fil.

La recharge sans fil est également extrêmement pratique, même si elle est lente. Mais comment serait-il génial pour les vendeurs de smartphones de mettre à niveau les vitesses de chargement sans fil sur leurs téléphones?

Xiaomi, le fabricant chinois de smartphones qui copie généralement les conceptions d’Apple pour les solutions matérielles et logicielles, annonce souvent des fonctionnalités de smartphone qui ne sont pas disponibles sur ses appareils ou auront besoin de plus de temps avant d’être déployées. La société a déjà fait la démonstration de son propre appareil pliable, de la technologie de caméra selfie intégrée, de la technologie d’affichage en cascade et de la charge filaire de 100 W pour les téléphones, mais nous ne les avons pas encore vus dans les produits commerciaux.

Nous pouvons maintenant ajouter à la liste la technologie de charge sans fil de 40 W, qui peut recharger une batterie de 4000 mAh en seulement 40 minutes. Cela semble étonnant en théorie, et Xiaomi a présenté lundi la fonctionnalité sur YouTube et Weibo.

Cependant, il est difficile de savoir si la technologie est prête à être lancée. Nous le verrons probablement sur la route sur certains produits phares de Xiaomi, mais nous ne savons pas quand cela se produira. De plus, d’autres fabricants d’appareils Android seront probablement les premiers à bénéficier d’une charge sans fil ultra-rapide. Le concept Apex 2020 de Vivo annonce une charge sans fil encore plus rapide, à 60 W.

Il ne fait aucun doute, cependant, que j’aimerais des vitesses de charge sans fil plus rapides sur l’iPhone. Nous cherchons de plus en plus à dépendre des câbles et des dongles, et la vitesse de chargement sans fil rapide est le type d’innovation qui bénéficierait grandement aux smartphones et à une foule d’autres appareils portables.

Source de l’image: YouTube

