J’ai quitté Internet pendant neuf jours. Voici comment ça s’est passé.

Je me rends pleinement compte que cet article est un cliché comme l’enfer. Il a été écrit des centaines sinon des milliers de fois et, très probablement, tous ces articles arrivent à la même conclusion: nous devons passer moins de temps sur nos téléphones.

L’idée de la désintoxication des médias sociaux circule depuis des années, mais récemment, j’ai commencé à me sentir comme si vraiment besoin de l’essayer. Je me retrouve à faire défiler Twitter sans cesse. Sortir mon téléphone dès qu’un ami utilise la salle de bain pendant le dîner. C’est comme une démangeaison que je dois gratter et je déteste vraiment ça. Je déteste ça.

Il y a quelques mois, je prenais un bain un samedi soir tranquille. J’étais là depuis deux heures. Normalement, cela semble être une bonne chose. Je prenais un peu de temps pour me détendre et ne pas me soucier du travail et des problèmes personnels. C’était juste moi et l’eau, non?

Sauf que je ne me détendais pas vraiment. J’étais sur Twitter, Instagram et Reddit. J’ai sauté entre les applications presque anxieusement alors que j’attendais que de nouvelles mises à jour arrivent. Et soudain, je me suis vu du point de vue des oiseaux, et je me sentais dégoûtant.

Je suis devenu obsédé par l’information et, plus tard, par la stimulation constante qu’elle représentait.

Notre besoin constant de divertissement, d’engagement et d’information découle de notre accès à l’information. Quand j’étais enfant, je ne pouvais apprendre, lire et explorer Internet que lorsque j’étais à la maison devant notre ordinateur, lorsque ma mère n’était pas au téléphone. Et je suis devenu obsédé par cet ordinateur. Mais plus que tout, je suis devenu obsédé par l’information, et plus tard, la stimulation constante qu’elle représentait.

Donc, lorsque les smartphones ont commencé à émerger, il était naturel que je veuille avoir accès à ces informations dans plus d’endroits. Et c’était bien pendant un moment. Lorsque les plus grandes applications étaient la recherche Google, les cartes et les actualités, il était facile d’utiliser mon téléphone comme un outil, pas comme une dépendance. Mais ensuite, les médias sociaux ont pris le contrôle d’Internet et, par la suite, de notre attention.

Assis dans le bain ce samedi soir, j’ai pensé à toutes les choses que je pourrais faire si je ne faisais pas défiler les réseaux sociaux sans réfléchir. Ce n’est pas une histoire sur la façon dont j’aurais pu être plus productif sans ces applications. Il y a toujours du temps pour les choses si vous en voulez assez. Il s’agit de mon combat personnel pour mon attention et de la désintoxication tout à fait littérale que j’ai ressentie lorsque j’ai essayé de la récupérer.

J’ai donc finalement suivi les conseils de tous ces journalistes et romanciers qui m’ont dit d’arrêter un moment. J’ai cessé d’utiliser les médias sociaux pendant neuf jours et j’ai voyagé au Japon en utilisant uniquement des cartes. Voici comment ça s’est passé.

Sans surprise, ma première journée a été étonnamment… bien. Je n’ai pas ressenti le besoin de sauter sur Twitter et de voir ce que faisaient les gens. J’étais concentré sur la recherche d’une caméra que je venais spécialement au Japon pour acheter. Et c’est ce que j’ai fait. Pour le premier jour, j’étais concentré uniquement sur ça. Ce qui est une forme de stimulation, pour être juste. C’est probablement la raison pour laquelle les prochains jours ont été beaucoup plus difficiles. Tellement difficile, que j’ai posté des photos de mon appareil photo sur Twitter, en utilisant le navigateur Web de mon téléphone. Je ne pouvais pas m’en empêcher.

Les matins étaient très différents des précédents. Normalement, je me réveille avec une multitude de notifications Twitter, Slack, Instagram, Messenger et Telegram, et je passe au moins une heure à les vérifier toutes. Mais je les ai supprimés. Cette fois, je regardais mon téléphone et ne voyais rien. Et c’était à parts égales libérant et stressant.

Les notifications ont créé un sentiment d’urgence dans ma vie. Tout semble important.

Les notifications ont créé un sentiment d’urgence dans ma vie. Tout se sent important. Quelqu’un a aimé mon message Twitter? J’ai un nouveau suiveur Instagram? Certes, ces choses doivent être abordées! Et donc, se réveiller pour rien sur mon téléphone me semblait bizarre. Je me sentais anxieuse.

Et j’ai combattu ce sentiment pendant quelques jours. Il a fallu quatre jours pour se sentir à 95% d’accord avec le fait d’être totalement hors ligne. Pendant ce temps, je devais constamment me rappeler que j’allais bien. Personne ne remarquera réellement si je ne tweete pas tous les jours. Je peux manquer certains messages Slack. J’ai prévu ce congé à l’avance.

J’ai rempli cette fois en essayant d’être présent dans ce que je faisais. J’étais attentif à mon environnement et j’ai essayé de me concentrer entièrement sur ce qui était devant moi. J’ai visité de nouveaux quartiers de Tokyo et pris des photos dans la ville. Les jours ont commencé lentement, mais ont fini par s’accélérer alors que je suis devenu plus à l’aise en laissant mon téléphone dans ma poche. Je me rends compte que cela semble dramatique, mais c’est une transition étrange allant de sept heures d’écran à l’heure par jour à une demi-heure. Revoir les téléphones pour vivre peut conduire à de mauvaises habitudes.

Ce n’est que le cinquième jour que je me suis senti complètement détendu. Le temps d’écran sur mon téléphone a complètement diminué. J’ai fait de mon mieux pour profiter de la lumière autour de moi. Cela a fonctionné en courtes rafales si je n’arrêtais pas de me rappeler de le faire. Mais une attention soutenue est sacrément difficile en 2020.

Je me suis beaucoup surpris à rêver – probablement mon cerveau compensant le manque de stimulation externe. Mais la rêverie ne me fait pas me sentir stressé. Il s’agit d’un processus de pensée continu, et non de coups bégayés de dopamine. Et ça fait mieux. Cela semble plus neutre.

J’ai pleinement apprécié les quatre jours restants hors ligne. J’ai fait plusieurs trajets en train de plusieurs heures et je me sentais bien. J’ai fait des randonnées et je me suis assis au bord des lacs et je me sentais bien. Il n’y avait aucune urgence. Il n’y avait aucune inquiétude quant à ce qui pourrait se passer autour de moi. Le monde me passait par là, mais je ne me sentais pas juste d’accord avec cette idée – je l’ai appréciée. J’étais moins connecté que je ne l’avais été au cours des dix dernières années. Et j’ai adoré ça.

Quand je suis rentré en Amérique, je me suis senti beaucoup plus détendu que lorsque j’étais parti, mais j’ai réinstallé ces applications presque immédiatement. Je n’avais pas l’impression de nécessaire à. J’avais juste l’impression de revenir à la vraie vie. Je dois avoir Slack quand je suis sur l’horloge. Et j’adore Twitter! Je ne pouvais pas simplement abandonner ça. Mais lentement, cette dépendance est revenue.

Il m’a probablement fallu deux jours pour retomber dans ma cadence de Twitter anxieusement rafraîchissant.

Il m’a probablement fallu deux jours pour retomber dans ma cadence de rafraîchissement anxieux de ces applications. Ce que je n’ai vraiment réalisé qu’une semaine plus tard, quand je me suis retrouvé à le refaire, dans la baignoire. Et j’ai eu la même réalisation à vol d’oiseau qu’avant.

Je ne pense pas que les smartphones soient intrinsèquement mauvais. Si vous pouvez contrôler votre téléphone au lieu de le laisser vous contrôler, ce sont des outils inestimables qui peuvent vous apprendre presque n’importe quoi, vous donner accès à presque n’importe qui et vous amener dans des endroits que vous n’avez jamais vus. Franchement, ils sont incroyables. Mais les applications n’étaient pas conçues pour être utilisées avec modération, elles étaient conçues pour créer une dépendance. Et j’ai été victime.

La seule solution que je peux trouver à ce problème consiste à travailler sur la façon dont je consomme ces applications. Twitter peut être une plateforme incroyable. J’ai noué des amitiés qui ne se seraient jamais formées et j’ai appris des problèmes dont je ne savais pas qu’ils existaient. Reddit m’a tellement appris sur les loisirs de niche que je pensais seulement aimer. Mais tout comme Instagram, Pinterest et autres, parfois, ils peuvent se sentir trop. Certains jours, j’ai l’impression de manquer de mémoire.

Si vous pouvez contrôler la façon dont vous interagissez avec eux, ils peuvent apporter une réelle valeur à votre vie. Sinon, il est beaucoup trop facile de les laisser ronger votre vie sans réfléchir. Essayez de prendre du temps pour voir comment vous vous sentez. Ce sera probablement difficile, mais je peux vous garantir que vous ne le regretterez pas.

