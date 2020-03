Jamais réglé? Xiaomi emprunte au playbook de OnePlus

La série Xiaomi Mi 10 est à ce jour l’ensemble de smartphones le plus cher de l’entreprise. Certes, ils sont toujours plus abordables que les autres produits phares lancés cette année. Xiaomi n’a pas franchi la barrière des 1000 $, du moins pas encore, mais la société augmente rapidement les fourchettes de prix.

En 2019, le Xiaomi Mi 9 a été lancé en Chine au prix de départ de 2999 yuans, soit environ 450 dollars. Le Xiaomi Mi 10 commence à 3999 Yuan (environ 575 $) en Chine, le Mi 10 Pro coûtant encore plus à 4999 Yuan (environ 715 $). C’est vraiment bon marché par rapport aux prix mondiaux, où Xiaomi pousse le bateau encore plus loin.

Le Mi 10 de 128 Go commence à 699 £ / 799 € (~ 858 $) en Europe, contre 549 £ (~ 674 $) avec Mi 9. Le Mi 10 Pro commence à 999 € (~ 1100 $), ce qui est bien dans le niveau premium prix. C’est un énorme bond en un an seulement pour Xiaomi, ou toute autre marque de mobile d’ailleurs. Le temps nous dira si l’entreprise a poussé un peu trop loin trop vite ou non.

Le Xiaomi Mi 10 Pro coûte 999 €. C’est autant qu’un Samsung Galaxy S20 5G.

Xiaomi fait clairement un bond vers le niveau premium du marché avec ses derniers combinés. Il suffit de regarder les comparaisons avec Apple et Samsung que Xiaomi a faites lors de sa présentation de lancement pour voir où il voit sa position sur le marché. La société avait précédemment déclaré qu’elle souhaitait passer au segment de marché haut de gamme, et la série Mi 10 est le pistolet de départ.

Nous sommes déjà venus ici avec OnePlus

Si tout cela vous semble familier, vous avez probablement suivi OnePlus au cours des dernières années. Les trois premières générations de OnePlus se sont vendues à moins de 300 $, bien dans la moitié inférieure des prix du marché, même à l’époque. La stratégie de OnePlus était de constituer une base de fans et une notoriété de la marque avec des produits solides et abordables avant de passer à des combinés plus chers.

Aujourd’hui, les OnePlus 7T et 7T Pro commencent à 499 $ et 699 $ respectivement. Ce dernier appartient définitivement au segment le plus premium du marché. Bien que la société soit toujours beaucoup plus abordable que les marques les plus premium, y compris le Mi 10 Pro de Xiaomi.

Ne soyez pas surpris si le OnePlus 8 Pro coûte 800 $ ou plus.

OnePlus a (sans doute) justifié ses augmentations de prix. Les derniers téléphones OnePlus offrent une technologie d’affichage et de caméra supérieure à ses modèles précédents et la société repousse progressivement la barre avec les capacités de chaque génération. Ses derniers modèles offrent même la caractéristique étrange qui rivalise avec la qualité des produits phares de 1000 $.

Comment le prix des téléphones OnePlus a changé au fil des ans

Le OnePlus 6 a été le premier produit phare de l’entreprise au-dessus de la barre des 500 $, et les OnePlus 6T et 6T McLaren Edition ont propulsé la gamme OnePlus sur un territoire plus élevé et plus cher. Comment le téléphone se compare-t-il aux générations précédentes? Le …

C’est cette aspiration compétitive phare abordable que nous observons également avec Xiaomi. Le dernier téléphone de la société propose des fonctionnalités de photographie, de vidéo et d’affichage conçues spécifiquement pour rivaliser avec les meilleurs du marché. La caméra arrière 108MP est un excellent exemple de marketing haut de gamme. Xiaomi et OnePlus continuent de servir leurs clients plus soucieux de la valeur avec des modèles de base. Cependant, leurs gammes se sont élargies pour inclure des modèles «Pro» qui s’adressent également à davantage de consommateurs haut de gamme.

5G présente la couverture parfaite pour passer à la prime

Xiaomi a déjà tenté de justifier les prix plus élevés de la série Mi 10. Le directeur de Xiaomi et directeur général de Redmi, Lu Weibing, a expliqué que la technologie supérieure était à l’origine de la majeure partie de l’augmentation des coûts, y compris l’affichage, la charge rapide et les mises à niveau technologiques de la caméra 108MP. De toute évidence, il y a beaucoup plus de technologies haut de gamme à l’intérieur du Mi 10, ce qui est exactement ce que nous attendons d’un téléphone dans cette gamme de prix.

Lu Weibing a également révélé que le coût du passage d’un arrangement 4G Snapdragon 855 à un 5G Snapdragon 865 a doublé les coûts du processeur de Xiaomi. Cela est dû au modem externe et aux nouveaux composants radio des combinés 5G. Les smartphones 5G sont plus chers chez tous les fabricants, mais le passage à la nouvelle norme offre à certains la possibilité de se faufiler dans un segment de prix plus élevé.

De Huawei à Xiaomi, l’essor du modèle «Pro» permet aux entreprises de tester les eaux à des prix plus élevés.

Pour 2020 et probablement une grande partie de 2021 aussi, la 5G est une fonctionnalité haut de gamme en option plutôt qu’une fonctionnalité essentielle. Alors que les appareils 5G de milieu de gamme font déjà leur apparition, la 5G est encore principalement associée à des produits coûteux de niveau premium. Les combinés évolutifs dotés de la technologie 5G, même dans les régions aux premiers stades de déploiement, constituent une prime et sont une technologie naturelle à adopter pour ceux qui cherchent à percer sur le marché haut de gamme.

5G présente la couverture parfaite pour des marques comme Xiaomi et OnePlus pour profiter de fonctionnalités plus premium et de prix plus élevés avec leurs modèles «Pro». Nous devrons voir si ces entreprises conserveront cette stratégie une fois que l’attrait précoce de la 5G aura disparu et qu’elle se répercutera sur les prix courants.

Pourquoi s’embêter avec le marché premium?

Malgré le plateau actuel des ventes de smartphones, le marché premium reste le segment avec les plus gros bénéfices. La marge bénéficiaire est ici beaucoup plus importante que dans les segments de marché intermédiaires et abordables, où le volume est plus important.

Par exemple, le Samsung Galaxy S20 Ultra coûte environ 530 $ en matériaux, mais se vend à partir de 1399 $. De même, les composants Apple iPhone 11 Pro Max sont estimés à environ 490 $ et se vendent à 1099 $. Ce sont des balises lourdes, mais c’est le pouvoir des expériences premium et de la reconnaissance de la marque.

OnePlus et Xiaomi se positionnent pour essayer de saisir une fraction des marchés occidentaux haut de gamme établis, mais ils recherchent également des opportunités dans des régions en pleine expansion. La Chine et l’Inde, par exemple, ont un marché en croissance pour des produits plus chers. Xiaomi est déjà un acteur majeur ici et, sans aucun doute, veut s’assurer une part de ce marché.

Les marques mobiles chinoises ont déjà pris le contrôle du marché intermédiaire, offrant un rapport qualité / prix exceptionnel. Ils font maintenant leur entrée sur le marché phare avec des téléphones 5G compétitifs à des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents. Je ne parierais pas non plus qu’ils réussissent cette manœuvre.