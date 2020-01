Jaybird Vista vs Galaxy Buds: Lequel devriez-vous acheter?

La fonction Jaybird Vista Find My Buds, qui vous aide si vous vous perdez, est conçue pour une utilisation sportive avec sa très longue durée de vie et sa résistance à l’eau.

Résistance à l’eau IPX7

Longue durée de vie de la batterie sur les écouteurs et le boîtier

Fonction Find My Buds

USB-C pour le chargement

Les Galaxy Buds sont pour ceux qui veulent un écouteur vraiment pratique à usage général. Cependant, ils ne sont pas aussi parfaits pour les entraînements.

Étui de chargement sans fil

Personnalisable via l’application Android

Autonomie de la batterie de 6 heures

Grande qualité sonore

Seulement jusqu’à 7 heures de supplément avec étui

Pas de personnalisation sur Android

Les Galaxy Buds sont pour un usage quotidien et peut-être pour des entraînements légers. Cependant, le Jaybird Vista est conçu pour les amateurs de fitness et ceux qui veulent des écouteurs qui peuvent être battus. Habituellement, nos comparaisons ne sont pas en noir et blanc, mais celle-ci l’est certainement.

Quelles sont les principales différences?

Le plus grand différenciateur entre les deux bourgeons est que le Jaybird Vista est classé IPX7 tandis que les Galaxy Buds sont classés IPX2. En termes simples, les Vistas peuvent pratiquement résister à de grandes quantités de contact avec l’eau (sans nager), tandis que les Galaxy Buds peuvent résister à des éclaboussures légères telles que la pluie, mais c’est à peu près tout.

Les deux écouteurs présentent une conception véritablement sans fil et durent jusqu’à 6 heures sur une seule charge. Là où les Vistas avancent, c’est avec l’étui de chargement. Le boîtier lui-même vous offre une autonomie supplémentaire de 10 heures, ce qui porte le temps audio total à 16 heures. Les Galaxy Buds, en revanche, peuvent obtenir à peu près une charge complète de l’étui. L’étui Galaxy Buds offre jusqu’à 7 heures de charge avec l’étui, vous donnant une charge complète, puis quelques-uns. Malgré cela, le boîtier du Galaxy Buds est bien meilleur dans l’ensemble grâce à sa conception plus compacte et sa capacité de charge sans fil. Les deux boîtiers offrent USB-C pour le chargement, ce qui est un avantage pour le Vista et le Galaxy Buds.

Jaybird Vista

Samsung Galaxy Buds

Autonomie de la batterie des écouteurs

6 heures

6 heures

Durée de vie de la batterie du boîtier

10 heures

7 heures

Indice de résistance à l’eau

IPX7

IPX2

Poids et taille (bourgeons et étui)

5 x 1,9 x 7,2 pouces (9,1 onces)

1,6 x 3,7 x 3,4 (4,8 onces)

Côté confort, les deux écouteurs sont extrêmement confortables sans aucun problème de les porter pendant 6 heures d’affilée. Nous n’avons ressenti aucune fatigue ni sensation de lourdeur avec les écouteurs. Cependant, les Vistas et les Galaxy Buds sont de gros écouteurs. Si vous cherchez de petits écouteurs discrets, vous voudrez peut-être chercher ailleurs, car il sera évident que vous portez des écouteurs avec.

L’autre différence majeure se résume au contrôle: les Galaxy Buds utilisent des gestes tactiles – tapotements et balayages pour la lecture / pause et le volume vers le haut ou vers le bas – qui peuvent être difficiles. Les Jaybird Vistas ont chacune un seul bouton physique de chaque côté, ce qui le rend plus facile à appuyer mais plus limité dans ce que vous pouvez faire. L’application Jaybird vous permet de personnaliser ce qu’une simple pression, une double pression ou une pression prolongée peut faire (comme le fait l’application Galaxy Wearable de Samsung), mais le schéma de contrôle est finalement plus limité.

La qualité sonore sera probablement le facteur déterminant entre les deux. Le Galaxy Buds opte pour une signature sonore beaucoup plus plate et neutre tandis que le Jaybird Vista opte pour une signature sonore en forme de V plus amusante. Cela se traduit par des basses et des aigus boostés, ce qui signifie des médiums légèrement en retrait. Cependant, la plupart des écouteurs d’entraînement suivent cette voie car cela rend votre musique plus énergique et vivante.

Alors, que devez-vous acheter?

À un peu plus de 100 $, les Galaxy Buds sont une bonne affaire, surtout si vous considérez que Samsung a continué à mettre à jour le produit tout au long de sa durée de vie d’un an et continuera probablement à le faire pendant longtemps.

Mais les Vistas sont meilleurs pour le sport et d’autres activités basées sur la transpiration, et bien que la signature sonore soit un peu plus lourde, je préfère en fait ma musique de cette façon.

Bourgeons de fitness

Jaybird Vista

Pour les mordus de fitness

Avec un indice de résistance à l’eau IPX7, vous n’aurez aucun problème avec pratiquement n’importe quelle eau que vous leur jetez.

Pour tout le monde

Samsung Galaxy Buds

Bourgeons à usage général

Les Galaxy Buds sont super pratiques, ont un son fantastique, ont une autonomie décente et sont super personnalisables sur Android.

