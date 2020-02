Je n’achèterai jamais le S20 Ultra, mais je ne peux pas m’arrêter d’y penser

Source: Jerry Hildenbrand / Android Central

Comme tout le monde s’y attendait, Samsung a présenté un ensemble de nouveaux téléphones qui sont carrément incroyables et en quelque sorte encore meilleurs que les modèles carrément incroyables qu’il nous a montrés la dernière fois. Je n’en ai touché aucun, mais je suis convaincu que l’un des modèles du Galaxy S20 serait un téléphone génial qui ferait le bonheur de tout amateur de smartphone.

Ce Galaxy S20 Ultra cependant. C’est beau.

Mais on se tient la tête et les épaules au-dessus des autres: le Galaxy S20 Ultra. C’est un gros téléphone audacieux avec toutes les cloches et les sifflets que vous attendez d’un téléphone Galaxy et quelques autres, comme un appareil photo 100X Space Zoom et un modèle avec 16 Go de RAM. C’est même un téléphone 5G qui semble être capable (basé sur les spécifications réseau du modèle T-Mobile) de fonctionner partout pour que vous puissiez courir et chercher des endroits avec une connexion 5G comme passe-temps, si c’est votre truc.

Mais c’est aussi 1 400 $, donc je sais que je vais jamais en acheter un. Il n’y a aucun moyen que je puisse justifier de dépenser autant sur un téléphone.

Je sais que beaucoup d’entre vous qui lisez ceci peuvent le justifier et achèteront ce téléphone. Et c’est génial – chacun de nous est une personne unique avec des désirs et des besoins uniques en ce qui concerne quelque chose d’aussi personnel que le téléphone que nous portons et utilisons. Ce n’est pas parce que je ne peux pas me séparer de tant d’argent pour un téléphone que je vous juge. Je t’envie en fait. Tellement de.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

Source: Android Central

Avec cela à l’écart, je me demande toujours pourquoi je ne peux pas arrêter de penser à en acheter un. J’ai la page de précommande ouverte dans un onglet de navigateur pendant que j’écris ceci, et je l’ai regardée plusieurs fois ce matin. J’ai même fait l’impensable (pour moi, au moins) et vérifié ce que cela me coûterait d’en acheter un sur les paiements via T-Mobile. C’était une erreur en passant parce que je vois 0 $ d’acompte et 58 $ par mois et je pense que je pourrais arrêter d’acheter d’autres choses comme des plantes d’intérieur exotiques ou de l’eau de source Zephyrhills et que je ne sortirais vraiment rien.

Pas d’argent et pas d’eau de source chère me procurerait un S20 Ultra, et c’est trop de tentation pour cet homme simple.

Au moment où j’écris ceci, j’ai une crainte persistante de prendre un verre supplémentaire ou de fumer un peu trop le week-end et de le faire. Ma femme ne m’aide pas, car elle a dit que je suis stupide de m’en tenir à une idée dépassée selon laquelle 1000 $ +, c’est trop à dépenser pour un téléphone après que je viens de dépenser beaucoup d’argent dans un autre aquarium. Et je sais qu’elle a raison, mais je suis un homme compliqué avec des pensées et des conneries compliquées, je voulais vraiment cet aquarium et j’ai déjà trop de téléphones mais je ne peux jamais avoir trop d’aquariums.

Pour le rationaliser, je n’arrête pas de me dire que je peux attendre quelques mois et le prix va baisser et je peux Space Zoom sur tout pour beaucoup moins d’argent. Je veux dire, regardez comment tous les autres téléphones baissent de prix après quelques mois. Le S20 Ultra fera de même, non? Ensuite, je peux décider si je le veux assez pour dépenser ce qui sera encore beaucoup d’argent et recommencer.

Ces exemples de caméras Galaxy S20 Ultra Space Zoom sont incroyables et un peu effrayants

J’ai également essayé de créer un système où j’essaie de convaincre tous les patrons qu’Android Central devrait m’en acheter un. Cela se désagrège rapidement lorsque ma seule raison de l’avoir est que c’est vraiment cool et SPACE ZOOM Y’ALL! et dans mon esprit, je peux voir les gens avec le chéquier de l’entreprise raccrocher sur moi puis s’assurer de ne jamais répondre à mes appels à proximité d’un nouveau lancement de téléphone. J’espère que j’ai la retenue de ne pas le faire quel que soit le nombre de boissons ou de tokes le week-end qui peuvent passer sur mes lèvres. Aucune garantie là-bas, cependant.

Source: Giphy

Anyhoo, je sais que je ne peux pas être la seule personne à convoiter le S20 Ultra, mais je ne l’achèterai pas pour une raison ou une autre. Je vivrai par procuration sans mon ami Space Zoom grâce à des collègues et des connaissances en ligne. Au moins jusqu’à ce que quelque chose de plus récent sorte et j’essaie de convaincre quelqu’un avec qui je travaille je devrait avoir leur vieux S20 Ultra indésirable. J’ai quelques personnes en tête mais je ne nomme pas encore de noms.

Alors dis-moi: suis-je fou? Ce téléphone possède-t-il une sorte de super pouvoirs qui ont trouvé un moyen de contourner mes défenses? Plus important encore, vous pré-commander un, et si vous l’avez fait, pouvez-vous prendre des photos au zoom 100X de toutes sortes de choses aléatoires comme des orchidées ou des pandas au zoo pour que je puisse les regarder? Quelqu’un s’il vous plaît dites oui, donc je n’ai pas à commencer à mettre des choses sur Craigslist ou à s’endetter avec T-Mobile.

Le plus grand et le meilleur

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G

Le téléphone qu’elle vous dit de ne pas vous inquiéter.

Le Galaxy S20 Ultra est l’un des meilleurs téléphones que nous ayons jamais vus. Un matériel incroyable et Android 10 sont la base d’un excellent appareil, et l’ajout du système de caméra incroyable en fait quelque chose d’un peu plus spécial que les autres.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.