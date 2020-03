Je regarde de nouveau Scrubs pour passer le temps pendant que je pratique la distanciation sociale

C’est drôle comment pendant une pandémie, beaucoup de gens commencent à regarder des films comme Contagion ou à lire des livres sur les pandémies de zombies. Le monde a longtemps été fasciné par les médias pandémiques ou les émissions de télévision à thème médical en général, et maintenant que le monde est aux prises avec une crise, beaucoup de gens recherchent une sorte de catharsis. Je ne suis pas immunisé contre la recherche de quelque chose de médical pour aider à se détendre ces jours-ci, en fait, j’ai revu Scrubs depuis le début de l’appel à la distanciation sociale.

Vous pouvez actuellement regarder Scrubs sur Hulu, et si vous n’êtes pas familier avec l’émission, je vais vous donner une ventilation rapide:

L’émission suit J.D. (Zach Braff), un nouveau stagiaire médical, alors qu’il commence sa carrière à l’hôpital fictif de Scared Heart. J.D.a un monologue intérieur qui raconte le spectacle et dérive également de temps en temps dans ces fantasmes étranges et hilarants. Bien sûr, J.D. tombe amoureux, passe par le stress de son travail et doit faire face à ses patrons ennuyeux alors qu’il continue de devenir le type de médecin qu’il veut être.

Ce qui est cool avec Scrubs, c’est que s’il s’agit principalement d’une comédie, il ne tire aucun coup quand il s’agit de montrer les inconvénients de travailler dans un hôpital moderne. Il y a beaucoup de moments dans le spectacle qui sont sombres et vous font réfléchir, et à travers tout cela, JD apprend vraiment à garder ce qu’il aime le plus parce que la vie est éphémère et nous devons presser autant de joie, d’amour et de bonheur de la vie que nous pouvons.

Bien sûr, Scrubs est aussi plus que drôle. Avec une tonne de lignes de punch drôles, des gags visuels et une distribution loufoque de personnages, je vous le garantis, le rire aura lieu si vous l’essayez.