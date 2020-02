Je sais ce que je n’ai pas pour le déjeuner aujourd’hui, grâce à cette pub Burger King – .

De nos jours, nous n’avons pas vraiment de mal à choisir des restaurants de restauration rapide qui offrent le repas traditionnel réconfortant d’un hamburger, des frites et une boisson. Five Guys, McDonald’s, Shake Shack – ils suivent tous des variantes d’un modèle assez similaire. Ce qui rend le nouveau spot télévisé de Burger King vantant ses Whoppers si intéressant et un peu en rupture avec la norme.

Dans la publicité, que vous pouvez regarder ci-dessus, un seul Whopper dans toute sa splendeur de colmatage des artères occupe le cadre tout le temps. Dans le contexte de la chanson «Quelle différence une journée fait», nous regardons ensuite le hamburger… pourrir et pourrir lentement. Jusqu’à ce que plus de 30 jours se soient écoulés depuis le début de cette publicité, le Whopper est devenu un gros gâchis moisi.

Et, croyez-le ou non, il y a en fait une brillante raison sous-jacente aux visuels qui remuent l’estomac, de sorte que la chaîne de hamburgers a les doigts croisés, ce qui pourrait vous inciter à acheter plus de ses Whoppers.

Pour cette raison, détournons-nous brièvement de Burger King et reportons notre attention sur son principal rival.

Il y a quelques semaines, un homme de l’Utah a fait la une des journaux pour le hamburger McDonald qu’il avait acheté en juillet 1999 – un hamburger qu’il a décidé, pour une raison quelconque, de ne pas manger et d’économiser. En fait, il l’a gardé pendant tout ce temps, et maintenant, un peu plus de 20 ans plus tard, le hamburger ressemble toujours plus ou moins exactement le jour où il l’a acheté.

Personne ne devrait avoir besoin d’un diplôme en science pour comprendre le fait que des conservateurs et toutes sortes de trucs alimentaires ont été pompés dans le hamburger pour qu’il ait toujours l’air neuf. Ce qui nous ramène maintenant à la nouvelle publicité non conventionnelle de Burger King.

Alors que nous obtenons un gros plan de la peluche moisie qui pousse sur la viande, de la laitue ratatinée et de la teinte bleue sur le pain, les mots: “The Whopper Day 34” apparaissent à l’écran. Et puis, un fondu au noir pour révéler plus de mots: “La beauté de pas de conservateurs artificiels.”

Comprenez-vous maintenant? La publicité est destinée à attirer des gens comme ceux qui ont été interrogés dans un rapport Nielsen 2018, qui a révélé que les jeunes adultes admettaient qu’ils étaient prêts à payer plus cher pour des aliments préparés avec des ingrédients naturels et plus sains.

Burger King dit que son Whopper sans agent de conservation est déjà disponible dans plus de 400 restaurants aux États-Unis et qu’il arrivera finalement à tous cette année. “Nous pensons que la vraie nourriture a meilleur goût”, a déclaré Fernando Machado, directeur marketing du propriétaire de Burger King, Restaurant Brands International, dans un communiqué. “C’est pourquoi nous travaillons dur pour éliminer les conservateurs, les couleurs et les saveurs des sources artificielles des aliments que nous servons dans tous les pays du monde.”

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

