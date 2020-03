Je souhaite que toutes les applications musicales et audio sur Android n’arrêtent pas la lecture lorsqu’elles sont balayées

Il y a plusieurs années, les développeurs de lecteurs de musique sur Android devaient implémenter une notification persistante afin de maintenir leur application en cours d’exécution et la lecture de musique même lorsque les utilisateurs passaient à une autre application. Avec une meilleure gestion de la mémoire et plus de RAM disponible sur les téléphones modernes, ce n’est plus un problème, et la plupart des développeurs ont oublié ce produit. Cela a eu une conséquence gênante sur plusieurs applications audio: si vous les faites glisser par erreur, votre musique ou vos podcasts ou livres audio cessent de jouer.

Prenons l’exemple de Google Play Music et YouTube Music, deux applications développées par Google. Dans le premier cas, si de la musique est en cours de lecture et que vous faites glisser l’application loin de Récents (également appelé Aperçu du sélecteur d’application), rien ne change. La musique continue normalement, la notification reste et vous pouvez simplement la toucher pour revenir à l’application. YouTube Music se comporte différemment. Après l’avoir glissé, la musique s’arrête instantanément, mais la notification reste en place pendant quelques secondes, puis disparaît. Vous devez rouvrir l’application à partir du lanceur et vous pouvez clairement voir qu’elle a été suspendue.

La gauche: Google Play Musique continue. Droite: YouTube Music reste en place pendant quelques secondes puis disparaît.

Cette différence de comportement se retrouve également dans les applications audio tierces. Pocket Casts, par exemple, n’arrête pas vos podcasts et conserve sa notification. Il en va de même pour SoundCloud et TuneIn. Spotify et DI.FM, d’autre part, s’arrêtent instantanément lorsqu’ils sont balayés. C’est certainement frustrant lorsque vous jouez sur un bon morceau ou au milieu d’une phrase dans un podcast ou un livre.

La gauche: Pocket Casts maintient le podcast en cours. Droite: Spotify se ferme entièrement.

Tout le monde ne sera pas d’accord avec moi. Cependant, cette différence de comportement n’est pas seulement une préférence personnelle, c’est aussi le résultat d’Android ne définissant pas clairement ce que l’écran Récents / Aperçu est censé être. Si vous le considérez comme un sélecteur d’application, peu importe si une application est dedans ou non pour qu’elle soit active, c’est-à-dire que des choses peuvent se produire en arrière-plan ou via une notification, et le rejet de l’application ne devrait pas fermez-le complètement. Si, cependant, vous le considérez strictement comme un gestionnaire de tâches, le fait de balayer devrait fermer cette application et ainsi arrêter toutes les activités en cours qui en découlent.

Android permet aux développeurs de choisir leur propre stratégie pour cet écran, et ce n’est pas seulement vrai pour les lecteurs audio: de nombreuses applications ne ferment pas ou n’arrêtent pas toutes leurs activités lorsqu’elles sont fermées. Par exemple, Chrome, YouTube, Google Drive et le Play Store conservent leurs téléchargements en cours – évidemment, personne ne voudrait qu’ils s’arrêtent de façon inattendue.

Pour moi (et bien d’autres), la lecture audio doit être traitée de la même manière; Je ne veux pas que cela s’arrête brusquement si je glisse par erreur l’application. L’incohérence est encore plus confuse: chaque application de musique ou de podcast a décidé de choisir une façon ou une autre, y compris Google Play Music et YouTube Music, ce qui me laisse remettre en question ce qui se passera après que mon doigt heureux aura déclenché ce geste.

L’implémentation d’une notification collante lorsque la musique joue ne semble pas être une tâche intimidante – Cody me dit que cela devrait durer 15 ou 30 minutes – donc la solution est là pour chaque développeur. Malheureusement, tous ne le feront pas, à commencer par les propres équipes de Google.