Je vous mets au défi de trouver des vols moins chers que ce que Southwest propose en ce moment pour 39 $ et plus – .

Si vous êtes un fidèle de Southwest Airlines, la compagnie aérienne à bas prix de Dallas vous propose plusieurs façons d’économiser dès maintenant. Par exemple, l’une des nombreuses cartes de crédit comarquées de la compagnie aérienne offre un bonus d’inscription attrayant ainsi que d’autres avantages pour vous inciter, notamment la possibilité d’obtenir l’un des laissez-passer compagnons les plus recherchés du Sud-Ouest simplement en répondant aux exigences de dépenses de la carte. . (Les pass convoités, au cas où vous ne le saviez pas, vous permettent de choisir un compagnon pour voyager avec vous sans frais de transport aérien, bien que des taxes s’appliquent).

Pendant ce temps, la compagnie aérienne en est également arrivée au point où elle détient des ventes de tarifs qui offrent des prix records à peu près une fois toutes les quelques semaines maintenant – et il se trouve que vous avez le temps de profiter de la dernière vente de ce type en ce moment. Si vous cherchez à économiser un peu d’argent lors de votre prochaine escapade, bien sûr.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur cette dernière vente – qui, choquant, offre des tarifs aller simple pour aussi peu que 39 $:

Tout d’abord, rendez-vous sur la page de vente, où vous pouvez entrer votre ville de départ pour voir quels rabais sur les vols sont offerts à partir de là. Vous devez réserver votre voyage au moins 21 jours à l’avance. Et, encore plus important, cette vente se termine demain (Jeudi 27 février), donc vous devez avoir tout réservé avant 23 h 59. Heure du Pacifique jeudi.

Détails supplémentaires: Les achats ne sont pas remboursables, et sachez que les sièges, les jours de voyage et les marchés sont limités. Les tarifs sont valables sur le service sans escale où indiqué; sinon, le prix est bon pour un seul service de correspondance.

Vous pouvez utiliser cette vente au tarif pour voyager à l’intérieur du continent américain, ainsi que vers et depuis des points à Hawaï, du 17 mars au 20 mai. Le voyage vers et depuis San Juan, Porto Rico, est valable du 14 avril au 14 mai et international. le voyage est également valide du 14 avril au 14 mai.

Je sors de la ville ce week-end, sinon, je profiterais définitivement de ces prix. Par exemple, vous pouvez utiliser cette vente pour voler de Los Angeles à Vegas pour seulement 64 $; 89 $ vous procureront un vol aller simple de New York à Nashville; ces tarifs de 39 $, quant à eux, peuvent être trouvés pour tous ceux qui souhaitent réserver des voyages inter-îles à Hawaï. Bonne chasse aux offres, tout le monde et bon voyage.

