Jeff Bezos pense que l’économie américaine n’est toujours pas prête à commencer sa réouverture – .

L’économie américaine doit augmenter considérablement sa capacité à tester une partie beaucoup plus importante de la population américaine afin de rouvrir et de revenir à la normale à la suite du coronavirus COVID-19.

C’est selon le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, qui a souligné ce point dans sa lettre annuelle aux actionnaires récemment publiée et toujours largement lue.

Pendant la crise des coronavirus, Amazon a été utilisé – mais aussi testé – plus que jamais, car les besoins des clients en produits essentiels, entre autres, ont grimpé en flèche.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Le directeur général du tentaculaire détaillant Internet qui soutient efficacement une grande partie du secteur américain du commerce de détail en ce moment ne pense pas que le pays, qui est encore sous le choc des effets du coronavirus, est prêt à rouvrir de manière majeure.

Le PDG d’Amazon, Jeff Bezos, dans sa lettre annuelle aux actionnaires récemment publiée, note que des tests réguliers «à l’échelle mondiale, dans toutes les industries» sont ce qui aiderait le mieux à assurer la sécurité des gens à l’avenir et à faire un long chemin vers la relance de l’économie et fonctionnement. Pour que cela fonctionne, cependant, nous avons besoin de capacités de test beaucoup plus importantes que celles disponibles actuellement, souligne-t-il.

«Si chaque personne pouvait être testée régulièrement, cela ferait une énorme différence dans la façon dont nous combattons ce virus», écrit Bezos, dont la société s’est trouvée mise au défi comme jamais auparavant en termes de capacité à s’approvisionner et à les livrer rapidement sans problème majeur. perturbations sur son réseau de distribution. «Ceux qui se sont révélés positifs pourraient être mis en quarantaine et soignés, et tous ceux qui se sont révélés négatifs pourraient réintégrer l’économie en toute confiance.»

Pas de surprise, la majorité de la lettre de Bezos pour 2019 se compose de commentaires liés au coronavirus, et elle est surmontée par la déclaration de Bezos selon laquelle, après avoir travaillé en étroite collaboration avec des experts médicaux et les autorités de santé, la société a apporté plus de 150 changements de processus majeurs à son réseau d’opérations et les magasins Whole Foods Market. De plus, Amazon mène quotidiennement des audits des nouvelles mesures mises en place, qui incluent la distribution de masques faciaux et la mise en place de contrôles de température sur ses sites à travers le monde. De plus, les nouveaux processus incluent tout, de la désinfection régulière des poignées de porte et des mains courantes d’escalier aux casiers, boutons d’ascenseur et écrans tactiles, tandis que les lingettes désinfectantes et le désinfectant pour les mains sont désormais omniprésents et une présence standard sur le réseau d’Amazon.

En ce qui concerne les tests, Amazon travaille également davantage sur ce front. «Nous avons commencé le travail de renforcement de la capacité de test incrémental», écrit Bezos. «Une équipe d’Amazoniens – des chercheurs et des gestionnaires de programme aux spécialistes des achats et ingénieurs logiciels – est passée de leurs tâches quotidiennes à une équipe dédiée pour travailler sur cette initiative.

«Nous avons commencé à assembler l’équipement dont nous avons besoin pour construire notre premier laboratoire et espérons commencer bientôt à tester un petit nombre de nos employés de première ligne. Nous ne savons pas jusqu’où nous irons dans le délai imparti, mais nous pensons que cela vaut la peine d’essayer et nous sommes prêts à partager tout ce que nous apprenons. »

Pendant tout ce temps, le détaillant continue de croître. Le nombre d’Amazon d’employés à temps plein et à temps partiel au 31 décembre s’élevait à 798 000, mais il a embauché 100 000 autres depuis mars et prévoit toujours d’en ajouter 75 000 supplémentaires.

Source de l’image: MICHAEL REYNOLDS / EPA-EFE / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.