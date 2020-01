Jennifer Aniston triomphe aux SAG Awards pour sa performance «The Morning Show»

La Screen Actors Guild (SAG) a nommé Jennifer Aniston meilleure actrice pour sa performance dans The Morning Show dimanche soir. Il s’agissait de la deuxième grande victoire de la saison des récompenses pour la série Apple TV +.

Nominations multiples et une victoire pour Jennifer Aniston

Mme Aniston a battu une compétition de haut calibre pour remporter le prix «Performance exceptionnelle d’une actrice dans une série dramatique». Les autres nominés étaient Helen Bonham-Carter et Olivia Coleman pour leurs performances dans The Crown, Jodie Comer (Killing Eve) et Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale).

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a félicité Mme Aniston et ses collègues pour sa victoire:

D’autres stars de The Morning Show ont également reçu des nominations. Steve Carrell et Billy Crudup ont tous deux été nominés dans la catégorie «Performance exceptionnelle par un acteur masculin dans une série dramatique». Cependant, ils ont perdu contre Peter Dinklage pour sa performance dans Game of Thrones.