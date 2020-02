J’espère que Neil Young se souviendra … que le MacBook Pro n’est pas de la merde

Comme vous l’avez probablement déjà entendu, Neil Young est récemment monté sur le Vergecast et a qualifié les capacités audio du MacBook Pro de «qualité Fisher-Price». En me préparant à discuter de mes réflexions à ce sujet pour le Mac Geek Gab 800 d’aujourd’hui, j’ai décidé que je devais probablement les partager par écrit également. Je n’avais pas l’intention de publier quoi que ce soit, comme tant d’autres personnes intelligentes (Jim Dalrymple et Jason Snell parmi eux) ont dit toutes les choses intelligentes que je pensais devoir être dites.

Mais je me suis rendu compte qu’il y avait un autre angle pour aborder cela: celui de la compassion; l’un d’essayer de comprendre d’où tout cela vient. Je n’ai jamais vraiment été fan de Neil Young. Franchement, je n’aime pas l’entendre chanter. J’apprécie sa place dans l’histoire du rock-and-roll, bien sûr, et ses capacités de composition ne sont pas à remettre en question. Je ne veux pas être celui qui l’entend chanter ces chansons, tu comprends. Compte tenu de la diatribe que j’ai prononcée sur le Mac Geek Gab d’aujourd’hui, je ne souhaite peut-être pas beaucoup entendre M. Young.

Ce n’est pas la première fois que Neil fait l’actualité technologique. Il y a des années, lui et Bruce Botnick, célèbre producteur, colportaient leur PonoPlayer (aujourd’hui disparu) pour nous, des geeks amateurs de musique, essayant de nous expliquer pourquoi la lecture de la musique à des débits et des taux d’échantillonnage bien au-delà du domaine de l’audition humaine comptait. . Lors d’une conversation que j’ai eue avec lui à ce sujet à l’époque, Botnick a fait un usage libéral de l’expression «comme le voulait l’artiste». Le biais de confirmation est vraiment de quoi il s’agissait (et c’est): si vous croyez que quelque chose sonne mieux à cause de certains facteur externe, votre cerveau le percevra réellement comme ayant un meilleur son, et vous l’apprécierez davantage.

Mais les commentaires les plus récents de Neil Young sur le MacBook Pro portent davantage sur la pureté… et la pertinence. En tant qu’humain vieillissant qui a encore la chance de vieillir activement, je peux comprendre le concept de pertinence! Et il y a deux façons de l’aborder: épiler poétique (et s’accrocher!) Aux choses que vous avez faites «en arrière quand», ou embrasser le changement et évoluer avec le temps.

Aucune de ces approches n’est fausse, pensez-vous, du moins pas tout le temps. Parfois, la seule chose positive que vous pouvez dire au sujet de la «nouvelle façon de faire les choses» est qu’elle est nouvelle et continuera d’évoluer vers quelque chose de meilleur (espérons-le). Si vous adoptez cette hypothèse, cependant, vous raterez souvent la possibilité de voir les avantages du changement et de l’évolution.

Ce qui me dérange chez Neil Young, c’est qu’il est un désordre de contradictions. Son joueur Pono était tout numérique, tout le temps; «L’état de l’art» pourrait-on dire. On pourrait aussi en dire autant du nouveau MacBook Pro 16 ″, tant que celui-ci n’est pas Neil Young. Pour Neil, le MacBook Pro est «un morceau de merde… de qualité Fisher-Price».

Sérieusement, Neil? Merde Fisher-Price? Non, mec.

Lorsque Neil Young était en studio dans les années 60 et 70 – ses années d’or, si je devais bien comprendre ses récentes divagations – il utilisait les composants de pointe de l’époque. Sur ces premiers disques, je présume que M. Young n’avait pas grand-chose à dire sur la technologie utilisée: il avait juste de la chance d’être là et d’avoir la chance d’enregistrer sa musique pour que les autres puissent l’entendre. J’ose dire que si le numérique était disponible à ce moment-là, il aurait été utilisé par tous les ingénieurs qui l’enregistraient: si les ingénieurs de Gold Star et Columbia Studios avaient utilisé un MacBook Pro 16 ″ 2019 pour enregistrer cet album (en 1966!), Je suis certain que Neil Young aurait également aimé la carrière et le style de vie qui ont résulté du partage de ces enregistrements avec ce qui allait devenir ses fans adorateurs. Et il dirait probablement des choses très positives et même (anachroniquement) nostalgiques à propos de ce MacBook Pro.

En mettant tout cela ensemble, je pense que M. Young a confondu sa quête de pureté avec son désir de pertinence, ayant du mal à abandonner le passé et à s’adapter au présent. Et c’est sans entrer dans le fait que Neil Young n’entend certainement pas aussi bien qu’avant.

Pour paraphraser un autre grand compositeur: j’espère que Neil Young se souviendra (non, il ne le fera pas). Cet homme geek n’a pas besoin de lui partout, de toute façon *.

* J’espère que Neil Young continue de vivre une vie longue et prospère. Mais s’il veut simplement faire caca toutes les nouvelles technologies qui ne sont pas les siennes, il vaut mieux qu’il ne soit pas sous les projecteurs en le faisant. Concentrez-vous sur le positif, frère Neil. Cela vous a bien servi dans le passé.

