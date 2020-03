Jeu de puces OnePlus 8 Lite, fuite de prix: un vrai successeur OnePlus X?

91mobiles / Onleaks

Tous les signes indiquent que OnePlus lance un appareil plus abordable pour la première fois depuis le OnePlus X de 2015. Le soi-disant OnePlus 8 Lite verra probablement plusieurs compromis par rapport aux modèles OnePlus 8 Pro, mais à quel type de réductions pouvons-nous nous attendre?

Eh bien, le pronostiqueur Ishan Agarwal et 91Mobiles ont révélé que le OnePlus 8 Lite aura un chipset MediaTek. Il n’y a pas de mot sur un processeur spécifique, mais des rumeurs antérieures faisaient état d’un chipset Dimensity 1000 compatible 5G. Cela ferait toujours un SoC de niveau phare très puissant en raison des derniers cœurs CPU et GPU Arm, mais il manque des capacités d’enregistrement 8K et un véritable enregistrement super slow-mo à 960fps.

OnePlus lancera en effet un téléphone bas de gamme, mais nous ne connaissons pas encore son nom. Ce que nous savons, c’est qu’il coûtera environ 400 £ au Royaume-Uni, qu’il aura une puce Mediatek et qu’il sera lancé en juillet dans la plupart des pays. Il comportera également un affichage de trou de perforation de 90 Hz!

Les deux sources indiquent également que le OnePlus 8 Lite offrira un taux de rafraîchissement de 90 Hz, en ligne avec le Pixel 4 et le OnePlus 7T. Mais les nouveaux produits phares OnePlus devraient offrir un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En termes de prix et de disponibilité, Agarwal affirme que le téléphone coûtera 400 £ (~ 513 $) au Royaume-Uni, ajoutant qu’il sera disponible dans le monde entier d’ici juillet. Pour ce qu’il vaut, le OnePlus 7T a été lancé à 549 £ (~ 703 $) au Royaume-Uni, donc le OnePlus 8 Lite sera nettement moins cher si le prix indiqué est correct. Pour ce qu’il vaut, le OnePlus 7T a été lancé en Inde pour 37 999 roupies (~ 519 $), donc j’espère que le OnePlus 8 Lite est nettement moins cher que lorsqu’il frappe l’Inde.

Le nouveau téléphone avait déjà été incliné pour arriver avec une caméra selfie perforée et au moins deux caméras arrière. Qu’aimeriez-vous voir d’autre du modèle Lite? Donnez-nous votre liste de souhaits ci-dessous.