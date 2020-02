Jeu de réalité augmentée ‘Oups secrets!’ Atterrit sur Apple Arcade

“Oups secrets!” par le développeur italien MixedBag est l’ajout de cette semaine à Apple Arcade sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Lorsqu’une nouvelle menace surgit et que les porte-documents commencent à disparaître dans le monde entier, le S.P.Y. L’agence envoie l’agent spécial Charles pour enquêter. Pour aider Charles à accomplir sa mission, les joueurs sont chargés d’interagir à distance avec le monde virtuel et de désactiver les systèmes de sécurité, les pièges mortels, etc.

Le jeu coopératif multijoueur est idéal pour les fêtes avec la famille et les amis, car jusqu’à quatre personnes peuvent se réunir dans une pièce et jouer ensemble sur le même plateau de jeu virtuel en utilisant la réalité augmentée basée sur ARKit 3 d’Apple.

“Oups secrets!” peut être téléchargé sur l’App Store avec un abonnement Apple Arcade. Le service de jeux d’Apple a été lancé en septembre, permettant aux utilisateurs d’iPhone, iPad, Apple TV et Mac d’accéder à plus de 100 jeux sans achats ni publicités intégrés pour 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an aux États-Unis.

