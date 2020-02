Jeu mobile populaire Plague Inc. retiré des magasins d’applications en Chine

Ndemic Creations a publié aujourd’hui une déclaration reconnaissant que son populaire jeu mobile Plague Inc. a été retiré des App Stores en Chine.

La société affirme avoir reçu un avis disant que Plague Inc. “inclut du contenu illégal en Chine tel que déterminé par la Cyberspace Administration of China”, mais aucune autre information sur les objections des régulateurs au jeu n’a été partagée.

Il est possible et peut-être même probable que le retrait soit lié à l’épidémie de coronavirus COVID-19 qui est originaire de Chine, les régulateurs craignant peut-être qu’un jeu destiné à divertir frappe un peu trop près de chez soi étant donné les graves répercussions persistantes dans ce pays.

Comme le souligne Ndemic Creations, Plague Inc. a été reconnu par le CDC américain et d’autres organisations pour son impact éducatif qui aide les joueurs à comprendre comment les maladies se propagent.

Nous ne savons pas clairement si cette suppression est liée à l’épidémie de coronavirus en cours à laquelle la Chine est confrontée. Cependant, l’importance éducative de Plague Inc. a été reconnue à plusieurs reprises par des organisations comme le CDC et nous travaillons actuellement avec les principales organisations mondiales de la santé pour déterminer comment nous pouvons soutenir au mieux leurs efforts pour contenir et contrôler le COVID-19.

Nous travaillons très dur pour essayer de trouver un moyen de remettre le jeu entre les mains des joueurs chinois – nous ne voulons pas vous abandonner – cependant, en tant que petit studio de jeux indépendant au Royaume-Uni, les chances sont empilées contre nous. Notre priorité immédiate est d’essayer de prendre contact avec l’Administration du cyberespace de Chine pour comprendre leurs préoccupations et travailler avec eux pour trouver une solution.

Malgré sa sortie il y a huit ans, Plague Inc. a vu des mises à jour régulières et reste un jeu massivement populaire sur l’App Store, se plaçant près du haut du tableau des applications payantes dans le classement 2019 d’Apple. .