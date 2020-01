Jeux non annoncés que nous voulons voir sur PlayStation 5

Source: Android Central

Aucun de ces jeux n’a été annoncé à titre officiel, mais cela ne nous empêche pas de les vouloir de toute façon. Nous avons tous notre série préférée que nous voulons voir continuer ou une franchise qui vient de commencer et qui n’a pas été secouée. Tout le monde a des goûts différents – et des attentes non réalistes. Que ce soit un rêve de pipe ou une suite presque certainement en cours, voici ce que nous voulons voir sortir pour la PlayStation 5 de Sony.

Dieu de la guerre 2

Source: Sony

Compte tenu du succès de God of War, je ne peux pas imaginer que Sony Santa Monica ne travaille pas dur sur une suite. Quand vous avez un coup comme ça, vous ne laissez pas l’IP s’asseoir et récupérer la poussière. Bien qu’il puisse y avoir encore beaucoup à faire dans les neuf royaumes, une suite peut renoncer à la mythologie nordique au profit d’une autre. Avant qu’il ne soit décidé que God of War se concentrerait sur le mythe nordique, l’équipe avait déjà examiné la mythologie égyptienne. Cory Barlog a également déclaré qu’il pourrait voir de futures entrées s’attaquer au mythe maya.

Notre service VPN préféré est plus abordable que jamais

Le jeu lui-même contient des symboles et des références au mythe égyptien, au mythe celtique, au mythe japonais et au mythe nordique aux côtés des racines grecques de la franchise. Tous pourraient facilement être des prétendants possibles à une suite, d’autant plus que la fin secrète du jeu taquinait l’arrivée de Thor et Ragnarok.

Marvel’s Spider-Man 2

Source: Sony

Spider-Man subit l’épreuve du temps et bénéficie de ne pas être lié à un seul canon. Insomniac a pris le héros du quartier amical que nous connaissons et aimons tous et a conçu son propre jeu qui est devenu l’un des points forts de 2018. Les bons jeux de super-héros sont rares, donc c’était un régal spécial. Compte tenu de la bonne réception, il serait stupide de ne pas faire de suite. Presque tous ceux qui l’ont joué l’ont adoré.

La fin de Spider-Man taquinait déjà un peu de ce à quoi nous pouvons nous attendre avec Miles Morales et le Green Goblin. Vous ne mettez généralement pas une allumeuse comme ça dans un jeu à moins que vous ne soyez sûr de pouvoir suivre et livrer. Et avec la popularité des super-héros en ce moment – Marvel en particulier – une suite est sûrement en route même si elle n’a pas été annoncée.

Horizon Zero Dawn 2

Source: Sony

Je ne pense pas que quiconque s’attendait à un jeu comme Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games après la série Killzone, mais le studio a livré un conte épique qui a été une explosion à jouer. Le monde est tellement chargé d’histoire et de traditions qu’il serait facile pour Guerrilla d’y revenir. Suivez-vous l’histoire de l’apocalypse telle qu’elle se produit? Continuent-ils le voyage d’Aloy? Nous savons que HADES est toujours vivant à la fin de celui-ci, et quelqu’un a envoyé le signal qui a réveillé sa programmation.

Il y a eu des listes d’emplois qui indiquent qu’une suite est en cours, mais rien de concret pour l’instant. Jusqu’à ce que Guerrilla l’annonce, pour l’instant son existence n’est que spéculation. Horizon Zero Dawn a pleinement profité de la puissance de la PlayStation 4, alors imaginez ce qu’une suite pourrait faire avec la PlayStation 5.

Uncharted 5

Source: Sony

L’histoire de Nathan Drake est terminée, donc j’ai du mal à ce que Naughty Dog continue la série Uncharted à moins que cela ne soit fait par la pression de Sony. Pourtant, nous ne pouvons pas nous empêcher de vouloir voir à quoi pourrait ressembler Uncharted 5 sur la PlayStation 5. Naughty Dog se concentrerait-il sur Nadine et Chloé? Cela suivrait-il la fille de Nathan toute adulte? Il y a beaucoup de possibilités qui pourraient faire avancer la franchise tout en respectant l’histoire et les personnages des jeux précédents.

Naughty Dog peut se concentrer sur The Last of Us Part II en ce moment, mais une aventure comme celle de Nathan est intemporelle. Bien que nous ne sachions pas ce que l’avenir de cette série réserve, la porte n’est pas encore fermée.

The Witcher 4

Source: CD Projekt

Le Witcher 3 pourrait facilement être considéré comme la fin parfaite de la série, ou du moins l’histoire de Geralt telle qu’elle était censée être. Il est difficile de continuer une série lorsque vous avez conçu une telle sortie presque sans faille, mais CD Projekt RED vient de signer un nouvel accord avec l’auteur des livres The Witcher, Andrzej Sapkowski, qui solidifie leur relation dans les années à venir. Je ne peux pas imaginer que cet accord ait été conclu si le développeur n’avait pas l’intention de nous ramener dans le monde.

Sans parler du succès de la série The Witcher sur Netflix, qui a fait grimper le nombre de joueurs de The Witcher 3 sur Steam à des niveaux record. L’intérêt pour la franchise est plus grand que jamais, et il y a encore beaucoup d’histoires à raconter.

Grand Theft Auto 6

Source: Rockstar

Grand Theft Auto 5 était le jeu le plus vendu de la dernière décennie. En novembre 2019, il s’était vendu à 115 millions d’exemplaires. Seuls deux autres jeux de l’histoire sur une plateforme ont vendu plus: Minecraft et Tetris. Si vous pensez que Rockstar ne travaille pas sur une suite, j’ai un pont que je voudrais vous vendre.

Maintenant que Red Dead Redemption 2 est sorti dans la nature, Rockstar peut mettre ses efforts vers Grand Theft Auto 6. Imaginez ce que le développeur peut vraiment faire avec du matériel de nouvelle génération et la possibilité d’un nouveau GTA Online. La meilleure partie est que Rockstar n’est lié à aucun paramètre ou emplacement. Ils n’ont pas besoin de continuer une histoire. Grand Theft Auto est tout au sujet de l’atmosphère.

Déshonoré 3

Source: Bethesda

Arkane pourrait faire n’importe quoi et je l’achèterais en un clin d’œil, mais je veux vraiment voir ce que le studio peut faire avec un crack à Dishonored 3. Il y a tellement de systèmes et de mécanismes qu’il pourrait développer et être le pionnier du genre de simulation immersive avec la puissance offerte par la PlayStation 5. C’est ce qui m’intéresse quand il s’agit de nouvelle génération, pas la résolution ou le potentiel plus élevé pour les graphiques 8K.

Bien que l’histoire de Corvo et Emily se soit plutôt bien terminée dans Dishonored 2 – du moins si vous avez terminé avec Low Chaos – le monde regorge d’occasions de suivre de nouveaux personnages à travers l’Empire des îles. Il n’a même pas besoin d’être réglé sur la même période. L’Outsider a des milliers d’années, sûrement quelques autres personnes ont gagné sa marque à cette époque.

Days Gone 2

Source: PlayStation

Je vais le crier du haut des collines: Days Gone était bon et sous-estimé. Maintenant, quelles que soient les critiques que vous puissiez en faire, vous pouvez sûrement en voir le potentiel. Ces défauts peuvent être corrigés dans la suite. Regardez le saut d’Assassin’s Creed à Assassin’s Creed 2. Bend Studio peut retirer cela pour Days Gone, et il y a encore beaucoup de questions sans réponse qui persistent depuis le premier jeu.

Non seulement ce serait cool de voir l’histoire continuer et d’obtenir des réponses, mais pensez aux hordes de Freaker que Bend pourrait éventuellement créer sur PlayStation 5. Days Gone compte déjà 40 hordes, dont près de 500 en nombre. Vous voulez vous sentir comme si vous étiez vraiment au milieu de l’apocalypse zombie? Bend Studio peut livrer si vous en avez l’occasion.

Contrôle 2

Source: Remedy Entertainment

Le contrôle n’avait pas le droit d’être aussi bon qu’il l’était. Ce fut certainement un succès surprise en 2019, et il a fait de nombreuses listes de jeux de l’année, y compris la nôtre. Son gameplay, ses éléments d’horreur étranges, sa satire d’entreprise et sa construction mondiale sont sans égal. Le contrôle est un jeu incontournable, car je suis sûr que sa suite le sera probablement aussi.

Ce qui rend Control encore plus intéressant, c’est que Remedy le lie à Alan Wake. Le jeu principal contient des références aux événements qui se déroulent à Washington dans Alan Wake, et il les ramène à un événement mondial modifié, ou AWE. Chose intéressante, l’une de ses prochaines extensions est intitulée AWE, ce qui se produit peut également représenter Alan Wake Expansion. Aucun chapeau de papier d’aluminium nécessaire. Si vous voulez découvrir à quoi pourrait ressembler un univers cinématographique de jeu vidéo, c’est tout.

Destiny 3

Source: Bungie

Bungie a échappé aux griffes d’Activision relativement indemne en ce qui concerne Destiny, dont le premier a conservé les droits. Avec Activision à l’écart, Bungie n’a pas besoin de supporter l’ingérence des entreprises et peut créer le jeu qu’il a toujours envisagé. Destiny et Destiny 2 ont rencontré des réponses mitigées à positives mais décevantes. D’une manière générale, leurs extensions et leur contenu post-lancement se sont beaucoup mieux comportés.

Ce qui serait étonnant pour Destiny 3, c’est qu’il soit lancé avec un jeu croisé entre les consoles et le PC dès la sortie de la porte, ce qui serait approprié étant donné que la série a déjà ouvert la voie à d’autres jeux du monde partagé à venir. Facteur dans Bungie ayant un contrôle créatif complet, et cela semble être une recette pour le succès.

Gran Turismo 7

Source: Sony

Le dernier jeu numéroté Gran Turismo est sorti en 2013 seulement quelques semaines après la sortie de la PlayStation 4, et il n’a même pas frappé cette console. Gran Turismo Sport a été le premier de la franchise à sortir sur PS4 en 2017. Il est grand temps que nous attendions une suite. Le développeur Polyphony Digital est connu presque exclusivement pour la franchise Gran Turismo, il doit donc travailler sur quelque chose qui lui est lié en ce moment.

Là où Microsoft et Xbox ont Forza, Sony et PlayStation ont Gran Turismo. Il n’y a pas de pénurie de bons jeux de course sur le marché, mais Gran Turismo s’efforce d’être une simulation de conduite réaliste, et cela ne peut pas être dit pour beaucoup d’autres jeux. De plus, les jeux de course sont presque universellement populaires à travers le monde et ont un large marché qu’ils peuvent cibler.

Bloodborne 2

Source: Sony

FromSoftware a pris une petite pause dans la série Dark Souls pour faire Bloodborne, et la décision n’aurait pas pu être meilleure. Il conserve la difficulté et le gameplay de type Souls mais nous amène à un cadre plus gothique que fantastique. Le monde de Yharnam regorge de monstres grotesques à combattre et de secrets à découvrir. Si vous aimez l’horreur Lovecraftienne, ce jeu est fait pour vous.

Une suite transmise par le sang est peut-être éloignée puisque FromSoftware travaille sur Elden Ring, mais je dois imaginer que le studio y pense au moins compte tenu de la bien-aimée du premier. Bloodborne était l’un des premiers titres AAA exclusifs sur PS4 qui valait son sel. Sony est peut-être connu pour son portefeuille d’origine, mais renforcer cette prise en charge avec des exclusivités tierces ne fait jamais de mal.

Détroit: devenez humain 2

Source: Sony

Peu importe ce que vous pensez du développeur Quantic Dream, l’attention portée aux détails et aux récits de ramification qu’il a retirés à Detroit: Become Human est impressionnante. La prémisse des androïdes sensibles a été battue à mort et enfoncée dans le sol, mais il y a quelque chose à dire pour pouvoir prendre une forme d’agence sur vos actions dans le jeu que vous ne pourriez pas autrement dans un livre ou un film.

Detroit: Become Human, ou quel que soit le nom d’une suite, pourrait repousser les limites de ce dont la PlayStation 5 est capable. Peut-être pourrait-il même gagner des fans sceptiques quant au premier match. Il n’y a certainement pas de pénurie de matériel influent.

Final Fantasy 16

Source: Square Enix

Compte tenu de l’attente qu’il a fallu pour obtenir Final Fantasy 15, je m’attendrais peut-être à Final Fantasy 16 dans les dix prochaines années. Peut être. Quoi qu’il en soit, Final Fantasy sera presque toujours populaire, quelle que soit l’année de sortie. Il y a une raison pour laquelle la franchise a 16 entrées numérotées, aidées par le fait que chacune est généralement une histoire autonome.

Square Enix vient de terminer Kingdom Hearts 3 l’année dernière et travaille dur sur Marvel’s Avengers, mais la société est assez grande pour travailler sur plusieurs projets à la fois. Final Fantasy 16 est probablement dans les cartes; il n’a tout simplement pas encore été annoncé.

Killzone 4

Source: Sony

Rappelez-vous Killzone? Cette série faite avant que Guerrilla ne fasse Horizon Zero Dawn? Imaginez ce que le studio pourrait faire avec un Killzone 4 compte tenu de ce qu’il a appris du développement sur HZD. À tout le moins, son budget devrait être considérablement augmenté. Killzone 3 est sorti en 2011, il est donc temps d’en créer un nouveau, même si cela est peu probable.

Les tireurs futuristes ne sont pas rares, mais il y a toujours de la place pour plus. La guerre qui se prépare entre les Helghasts et l’ISA est peut-être terminée, mais il reste encore beaucoup de travail à faire et les tensions sont fortes.

L’Ordre: 1887

Source: Sony

J’aime cela juste pour la convention de dénomination seule. Est-ce que Ready at Dawn va pour l’Ordre: 1887? L’Ordre: 1886 Partie 2? L’ordre: [insert literally any year here]? On pourrait dire que l’Ordre: 1886 a été injurié. Il y avait beaucoup de potentiel sous l’histoire peu profonde et le gameplay linéaire. Si quoi que ce soit, les graphismes étaient phénoménaux. Mais nous savons tous que les graphismes seuls ne rendent pas un jeu génial.

Ready at Dawn peut prendre ce qu’ils ont appris et faire une suite vraiment incroyable avec la bonne concentration. Pourquoi la critique existerait-elle sinon pour faire un meilleur art? Quoi qu’il en soit, le steampunk est cool. Les loups-garous sont cool. Les vampires sont cool. Et une suite de The Order: 1886 serait vraiment cool.

Proie 2

Source: Bethesda

Quand je dis Prey 2, je veux dire une suite à Arkane’s Prey, pas à Human Head. Arkane est le maître des sims immersifs, et le redémarrage / la réimagination / tout ce que vous voulez appeler en 2016 était fantastique. Regarder Talos-1 de haut en bas et réaliser que vous pouviez explorer partout, y compris l’extérieur, m’a coupé le souffle. Et je dois donner au studio des accessoires pour faire un jeu d’horreur que j’aimais vraiment étant donné que je ne suis pas un grand fan d’horreur.

Parce que Prey a plusieurs fins, Arkane pourrait avoir besoin de canoniser certains éléments afin de faire un suivi de cette histoire, mais c’est déjà fait avec Dishonored. J’ai confiance que le studio pourrait recommencer. Et s’il ne veut pas le canoniser, Arkane peut toujours créer une histoire complètement nouvelle au sein du même univers.

Fallout 5

Source: Bethesda

Je sais que Fallout 4 n’était pas incroyable. Ce n’était pas ce que nous attendions ou voulions que ce soit. Ne commençons même pas sur le feu de la benne à ordures de Fallout 76. Mais Bethesda peut le renverser avec Fallout 5. Nous savons déjà que The Elder Scrolls 6 est en préparation, et les doigts croisés, c’est tout ce que nous espérons, mais je pense que Bethesda devrait quand même prenez une autre fissure à Fallout. Je ne dirais même pas que Fallout 4 était mauvais, juste décevant compte tenu des attentes.

Avec la puissance que la PlayStation 5 peut offrir à Bethesda – et, espérons-le, en plus d’une refonte spectaculaire du moteur de création –

Fallout 5 pourrait être incroyable avec la bonne direction. Peut-être sortir les protagonistes exprimés et se concentrer sur ce que les gens aiment en premier lieu: les choix. Donnez-lui plus de profondeur, ne le rendez pas plus superficiel.

Effet de masse 4

Source: EA

Mass Effect: Andromeda était un raté. Mass Effect 4 n’a pas besoin d’être. BioWare n’est pas ce qui était autrefois, mais j’ai confiance qu’il peut récupérer, surtout si EA cesse d’exiger que ses studios utilisent le moteur Frostbite. Avouons-le, Frostbite fonctionne pour Battlefield, mais il n’est pas adapté à un RPG comme Mass Effect. BioWare aurait dû rester avec Unreal Engine.

Les rapports indiquent que la franchise a été interrompue après le flop d’Andromeda, et une suite pourrait être loin. Je prendrai même Mass Effect: Andromeda 2 à ce stade si BioWare lui donne tout. Mais ce que je serais intéressé de voir, c’est comment la galaxie se reconstruit après l’invasion de Reaper. Il est difficile de faire des enjeux plus élevés que les précédents, alors pourquoi s’embêter à essayer? Vous n’avez pas toujours besoin de faire un gros boulot avec un méchant encore plus menaçant.

Sunset Overdrive 2

Source: Insomniac Games

C’est improbable, mais pas impossible. L’une des raisons pour lesquelles le premier Sunset Overdrive est sorti en exclusivité Xbox One est que Microsoft a donné au studio un contrôle créatif sur celui-ci. En tant que tel, Insomniac détient toujours les droits de Sunset Overdrive même si c’est un studio Sony de première main maintenant. Shawn Layden a indiqué qu’une suite Sunset Overdrive n’est pas une priorité, mais je peux toujours rêver.

Sunset Overdrive était une explosion à jouer et les graphismes colorés sur le 4ème mur cassant le sens de l’humour étaient désespérément nécessaires à une époque où toute post-apocalypse devait être granuleuse et brune. Il n’a pas reçu assez d’amour lors de son premier lancement.

Séquelles, préquelles et plus

Il ne s’agit en aucun cas d’une liste complète. Il y a des dizaines de jeux inopinés que nous aimerions voir sur PlayStation 5. Peut-être que Sony pourrait même ramener des franchises dormantes qui n’ont pas vu le jour depuis longtemps.

Faites-nous savoir quels jeux non annoncés vous aimeriez voir.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.