Jiggle Physics 29: Last of Us Part II delay; Demi-vie: Alyx; AC: Bunny Day

Russell Holly rejoint la série pour une revue de Half-Life: Alyx. L’équipe discute également du retard indéfini de The Last of Us Part II, Iron Man VR, ainsi que de plusieurs autres jeux.

Les développeurs de Borderlands 3 n’obtiendraient pas les bonus qu’ils attendaient de Gearbox, dont le PDG aurait un historique de comportement sommaire.

Enfin, l’événement Animal Crossing: New Horizons Bunny Day n’est pas super. Mais il y a beaucoup d’oeufs!

Animé par: Jennifer Locke, Carli Velocci et Rebecca Spear

Vous avez des commentaires? Hit Podcast@androidcentral.com et dites-nous quelque chose!

ÉCOUTE MAINTENANT:

LIENS:

