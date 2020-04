Jouez à tous les jeux sur PlayStation Now à 25% de réduction pendant une année entière

Il n’y a pas si longtemps, Sony a baissé le prix d’abonnement annuel de PlayStation Now de 100 $ à 60 $, et maintenant grâce à une remise de 25% disponible jusqu’au 29 avril, vous pouvez obtenir le prix le plus bas jamais offert sur le service. À son prix réduit de 44,99 $, vous ne paierez que 3,75 $ par mois pour accéder à tous les jeux disponibles sur le service. De nombreux jeux PS4 et PS3 sur PlayStation Now peuvent même être joués sur PC.

Meilleur prix de tous les temps

Abonnement de 12 mois à PlayStation Now

PlayStation Now vous permet de jouer gratuitement à des centaines de jeux avec votre abonnement, comme The Last of Us, Marvel’s Spider-Man et Shadow of the Tomb Raider. L’offre d’aujourd’hui sur le PlayStation Store vous permet d’économiser 25% sur un abonnement d’un an pour une durée limitée.

44,99 $ 59,99 $ 15 $ de rabais

PlayStation Now donne aux joueurs PlayStation la possibilité de jouer à plus de 750 jeux PS2, PS3 et PS4 sur une console ou un PC PlayStation 4, avec la possibilité de diffuser ou de télécharger. De nouveaux titres apparaissent chaque mois, vous aurez donc toujours quelque chose de nouveau à jouer. De nombreux jeux exclusifs à PlayStation sont également inclus, tels que Bloodborne, The Last of Us, Uncharted et God of War.

Des best-sellers populaires aux jeux familiaux, aux titres de sport et de course, et bien plus encore, les options sont infinies. C’est également un service parfait auquel accéder tandis que les magasins de jeux physiques comme GameStop sont fermés en raison de mesures de maintien à la maison. Vous n’avez pas besoin de PlayStation Plus pour commencer à utiliser PlayStation Now sur votre compte, mais cela débloquerait le multijoueur en ligne et de nombreuses autres fonctionnalités. Selon la façon dont vous jouez, cela peut être tout aussi essentiel que d’avoir accès à PlayStation Now.

