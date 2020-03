Jouez au football dans le monde réel, obtenez des récompenses FIFA Mobile avec ce portable Google

Adidas

Le suivi des activités est omniprésent ces jours-ci grâce aux trackers de fitness bon marché, mais Google, Adidas et EA Sports vont encore plus loin avec la semelle intelligente GMR.

Les nouvelles semelles s’adaptent à vos chaussures et contiennent une étiquette Jacquard pour votre pied dominant qui suit votre activité de football dans le monde réel grâce à l’apprentissage automatique sur appareil. Les actions mesurées comprennent les coups de pied, la puissance de tir, la distance et la vitesse.

EA a également mis en œuvre l’intégration avec le tag dans FIFA Mobile, vous permettant de relever des défis et des étapes hebdomadaires. Selon The Verge, ces défis incluent frapper un ballon un certain nombre de fois ou courir sur une distance donnée. De plus, vous pouvez améliorer votre Ultimate Team et débloquer des récompenses en jeu en utilisant le tag dans le monde réel.

Adidas

Le point de vente note également que la synchronisation des données avec FIFA Mobile est un peu gênante pour le moment, car vous ne pouvez pas importer de données directement du tag dans le jeu. Au lieu de cela, vous devrez synchroniser le tag avec l’application GMR, puis ouvrir FIFA Mobile pour obtenir vos données dans le jeu.

Quant à la durée de vie de la batterie, le site Web dit qu’elle devrait durer deux ou trois matchs de football complets (90 minutes chacun). L’étiquette peut être chargée en la retirant de la semelle intérieure et en la connectant à un câble microUSB.

Personnellement, je me demande dans quelle mesure ce sera confortable, et s’il est résistant à l’eau au cas où vous décideriez de jouer sous la pluie. Dans tous les cas, vous pouvez acheter les semelles intelligentes Adidas GMR et l’étiquette pour 29,95 £, 34,99 € ou 35 $ via le site Web Adidas.