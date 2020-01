“Jouez M. Muffles”; Spotify va maintenant créer une ‘playlist pour animaux de compagnie’ pour vous

“Ai-je une playlist parfaite pour toi!” Non, ce n’est pas une faute de frappe. Et, oui, c’est vraiment le pitch de Spotify pour sa dernière – et peut-être la plus étrange – idée de playlist personnalisée. Il vous a déjà accroché à son buffet de musique à volonté, alors pourquoi ne pas amener votre chat, votre chien et votre iguane dans le mélange, rêvez les maestros marketing hot-shot de la branche exécutive de Spotify.

Donc, ils ont creusé leurs pattes – encore une fois, leurs mots, pas les miens – et le résultat final est une liste de lecture faite pour vous et M. Muffles.

L’entreprise a même obtenu un tas de faits “ à fourrure ” pour justifier l’ensemble de l’effort d’une enquête qu’elle a menée. 71% des propriétaires d’animaux jouent de la musique pour leur compagnon animal, disent-ils, tandis que 8 sur 10 pensent que leur animal aime la musique. Vous pouvez consulter l’infographie qu’ils ont faite – parce que, bien sûr, ils l’ont fait – dans toute sa splendeur ici.

Une “ liste de lecture parfaite ” était alors la prochaine étape des aventures d’apprentissage automatique de pointe du géant du streaming.

Oui, la liste de lecture pour animaux de compagnie est organisée par un algorithme. Qui d’autre le ferait? M. Muffles ne peut évidemment pas parler, au grand dam du PDG Daniel Ek. Donnez au suzerain du miaulier (désolé, cette fois, c’était moi) des informations sur votre animal de compagnie, par exemple si c’est un chien, un chat ou un tigre (Quoi? Les princes saoudiens écoutent aussi de la musique, vous savez!) Et la personnalité de votre animal de compagnie (majestueux, dans le cas du tigre), et vous êtes prêt à partir.

Encore mieux, vous pouvez vous approprier la liste de lecture en tamponnant le nom et le visage de votre animal de compagnie – ou les crocs – sur la liste de lecture. Parce qu’il n’y a tout simplement pas assez de photos de chats sur Internet, n’est-ce pas? Si vous êtes déjà vendu, et pourquoi ne le seriez-vous pas, rendez-vous sur le site Web de Spotify pour créer votre propre sonnet pour votre propre salamandre.

Si c’est aussi ‘furtif’ (désolé, encore moi!) Que je le sais, Spotify vous recommande de le partager avec le hashtag #SpotifyPets. Parce que, encore une fois, Internet n’est pas déjà rempli d’accessoires pour chats.

