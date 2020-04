Le 1er avril 2020 marque le 44e anniversaire d’Apple. L’entreprise a été fondée par Steve Jobs, Steve Wozniak et Ronald Wayne ce jour-là en 1976.

Apple a 44 ans

Dans sa biographie complète, Steve Jobs, Walter Isaacson décrit les trois hommes qui ont conclu l’accord de partenariat dans l’appartement de M. Wayne. Les Steves en détenaient 45% chacun, tandis que M. Wayne détenait les 10% restants. Malheureusement pour M. Wayne, il a eu «froid aux pieds» et s’est retiré du partenariat à peine 11 jours après l’avoir fondé. La biographie précise qu’en 2010, la participation de 10% aurait représenté environ 2,6 milliards de dollars. Depuis lors, Apple est devenue une entreprise de mille milliards de dollars. Sady, M. Wayne a fini par vivre de la sécurité sociale au Nevada. Pendant ce temps, Jobs et Wozniak ont ​​continué à produire l’Apple I, et le reste appartient à l’histoire. Le nom «Apple» aurait été choisi parce qu’il était doux à côté du mot ordinateur et plaçait l’entreprise devant Atari – où M. Jobs et M. Wayne avaient travaillé – dans l’annuaire téléphonique.

44 ans plus tard, c’est une entreprise qui couvre, et dans de nombreux cas définit, une variété d’industries. Récemment, bien sûr, il est devenu une société de médias et une plate-forme de jeux. Bien que l’accent soit mis de plus en plus sur le service, le cœur de l’entreprise reste la fabrication du matériel pour lequel il est devenu célèbre. Joyeux anniversaire, Apple!