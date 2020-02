Kami lance une caméra de sécurité extérieure alimentée par batterie pour 90 $

La sous-marque Kami de Yi Technology est connue pour ses appareils domestiques intelligents peu coûteux mais bien construits, y compris la technologie de sécurité. Il y a quelques mois, après avoir lancé sa première caméra intérieure sans fil alimentée par batterie, la société a maintenant pris le relais d’une caméra extérieure sans fil similaire qui est conçue pour une durée de vie de la batterie allant jusqu’à six mois sur une seule charge et devrait vous aider à garder un œil sur l’extérieur de votre maison.

La nouvelle caméra ressemble étonnamment à sa sœur filaire, mais l’installation devrait être beaucoup plus facile: vous n’avez pas à vous soucier de faire passer des câbles sur votre propriété. Comme la caméra n’a pas non plus besoin de son propre concentrateur, sa configuration consiste à la connecter à votre réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Les batteries lithium-ion amovibles et rechargeables devraient vous durer jusqu’à six mois. La caméra a un indice de protection IP65 qui devrait la protéger des intempéries. Sa boîte comprend également un joint supplémentaire pour empêcher l’humidité de vieillir.

La caméra enregistre ses images grand angle 1080p 20fps à la fois dans le cloud et sur une carte microSD locale en option, bien que vous deviez payer un abonnement pour déverrouiller tout le potentiel de son stockage cloud – sans frais, le service ne vous donnera que accès à de courts clips déclenchés par le mouvement. Quoi qu’il en soit, les vidéos sont accessibles via l’application Kami Home.

Vous pouvez obtenir la caméra extérieure sans fil pour 90 $ sur la boutique en ligne de l’entreprise. Pour utiliser le stockage cloud de Kami, vous devrez payer un abonnement supplémentaire de 150 $ par an, ce qui vous permettra d’enregistrer des images de jusqu’à cinq des caméras de l’entreprise. C’est plus cher que les niveaux annuels de Nest couvrant tous les appareils de votre maison. Si vous n’avez pas besoin d’un accès complet à vos images dans le cloud, la caméra pourrait être un moyen peu coûteux d’équiper votre propriété de vidéosurveillance, mais le modèle commercial me fait toujours penser à des imprimantes bon marché fournies avec des cartouches coûteuses.