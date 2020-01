Kindle Basic et Kindle Paperwhite en vente à -35%

La série Amazon Kindle est l’un des liseuses électroniques les plus populaires du marché. La 10e génération d’Amazon a été un grand succès jusqu’à présent, les trois modèles ayant obtenu des notes élevées dans les critiques. Maintenant, vous pouvez obtenir le Kindle Basic (modèle de base) et le Kindle Paperwhite jusqu’à 35% de réduction.

Le Kindle Basic 3, ou le modèle de base de 10e génération, est en vente au prix de 59,99 $ plus la livraison gratuite. Le prix est pour la version avec des offres spéciales et 4 Go de stockage. Il offre des semaines d’autonomie, un rétroéclairage à 4 LED et un écran de 6 pouces avec 167 ppp. La version sans offres spéciales coûte également 79,99 $.

Cependant, pour un supplément de 25 $, vous pouvez obtenir le Kindle Paperwhite à la place. Il est également en vente au prix de 84,99 $ (avec des offres spéciales). La hausse des prix vous offre un écran de 300 ppp, un rétroéclairage à 5 LED, un écran frontal affleurant, une certification IPX8 et double le stockage intégré à 8 Go. Comme le modèle de base Kindle, les quatre variantes du Kindle Paperwhite (8 Go et 32 ​​Go avec et sans offres spéciales) sont en vente à des prix assez décents.

Les deux liseuses représentent une valeur décente. Nous ne nous occupons pas personnellement des offres spéciales, car elles ne sont pas visibles lors de la lecture, il est donc peut-être inutile de 10 à 15 $ pour les supprimer. Nous recommandons le Kindle Paperwhite si vous pouvez balancer les 25 $ supplémentaires, car ses caractéristiques et spécifications supplémentaires valent facilement le prix. Cependant, il n’y a pas de honte non plus avec un modèle de base à 60 $.

Bien sûr, les deux pâles par rapport au Kindle Oasis 2019 avec son écran plus grand, ses paramètres de lumière chaude et ses caractéristiques encore meilleures. Cependant, ce modèle n’est pas en vente comme ses frères et sœurs de 10e génération. Si vous le souhaitez, vous devrez attendre qu’il ait sa propre vente. Cliquez sur les boutons ci-dessous pour attraper les autres allumettes pendant que vous le pouvez!

Kindle (10e génération) Le modèle de base vous offre tout ce dont vous avez besoin pour commencer à lire.

Le Kindle de 10e génération n’est pas aussi premium que ses frères et sœurs plus chers, mais il fait les bases. Si tout ce dont vous avez besoin est la possibilité de lire des ebooks en déplacement, c’est ce que vous cherchez!

Kindle Paperwhite (10e génération) Il est possible que le meilleur liseuse électronique puisse être acheté.

Si vous voulez une expérience de lecture un peu premium sans dépenser trop d’argent, le Kindle Paperwhite est fait pour vous. Toutes les fonctionnalités du Kindle de base sont là, mais en mieux, avec de nouvelles fonctionnalités non disponibles sur les modèles moins chers.