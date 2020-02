Kojima Productions se retire de GDC, invoquant les préoccupations du Coronavirus

Une autre société se retire du GDC 2020. Kojima Productions a confirmé la nouvelle sur Twitter, déclarant que cela était dû aux préoccupations du Coronavirus. Cela suit d’autres développeurs majeurs tels que Square Enix limitant sa présence à PAX East, ainsi que Facebook et PlayStation se retirant complètement de GDC 2020.

Kojima Productions a pris la décision difficile d’annuler notre participation à la Game Developers Conference 2020 en raison des préoccupations croissantes liées au coronavirus. (1/2) https://t.co/K6FJtq5Tpx

– Kojima Productions (@ KojiPro2015_EN) 24 février 2020

En raison de l’annulation, cela signifie naturellement que la session de Hideo Kojima le 19 et la session d’Eric Johnson le 16 sont également annulées.

Protégez-vous avec les offres ExpressVPN, PureVPN, Surfshark et plus

La propagation du Coronavirus a eu des répercussions multiples sur l’industrie, la PlayStation se retirant de PAX East et les versions physiques de certains jeux Nintendo Switch étant retardées.

GDC 2020 n’est pas mort parce que les grands noms ne sont pas la partie la plus importante

Se reconnecter

Échouement de la mort

Construisez des ponts à vos risques et périls

Cela ne fonctionne pas pour tout le monde, mais cela fait partie de la beauté de Death Stranding. Chaque aspect étrange et non conventionnel sert un but, même s’il n’a apparemment aucun sens. La fonte et la valeur de production parsemées d’étoiles ne font certainement pas de mal non plus.

Le podcast Jiggle Physics est nouveau, et il s’agit de jeux

Chaque semaine, le podcast Jiggle Physics vous apporte les dernières nouvelles et prises de vues de l’industrie du jeu avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux. Nous couvrons PlayStation, Nintendo, Xbox et tout le reste.

Abonnez-vous à Pocket Casts: Audio

Abonnez-vous sur iTunes: Audio

Abonnez-vous sur Spotify: Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.