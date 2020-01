Kuo: Apple lancera des AirTags, un petit tapis de chargement, de nouveaux iPads et Mac, des écouteurs haut de gamme et bien plus au premier semestre 2020

Apple prévoit de lancer plusieurs nouveaux produits au cours du premier semestre de 2020, notamment des balises Ultra Wideband, des écouteurs sans fil haut de gamme, un iPhone de 4,7 pouces, des modèles iPad Pro actualisés et des modèles MacBook Pro et / ou MacBook Air actualisés, selon le dernières prévisions du célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo.

“Nous prévoyons que les principaux nouveaux produits matériels d’Apple au 1H20 incluent l’iPhone LCD 4,7 pouces, l’iPad Pro, le MacBook Pro / Air, un petit tapis de chargement sans fil, une étiquette UWB et un casque Bluetooth haut de gamme”, écrit Kuo dans une note de recherche. avec la société d’investissement TF International Securities, dont MacRumors a vu une copie.

IPhone 4,7 pouces: Selon les rumeurs, Apple prévoit de lancer un nouvel iPhone à bas prix avec un design similaire à l’iPhone 8, y compris un écran LCD de 4,7 pouces et un bouton d’accueil Touch ID, mais avec une puce A13 plus rapide et 3 Go de RAM. L’appareil devrait être lancé d’ici la fin du mois de mars, et les prix devraient commencer aux alentours de 399 $ aux États-Unis.Actualisation iPad Pro: De nouveaux modèles avec un système de caméra arrière à triple objectif prenant en charge la détection 3D pour la réalité augmentée devraient être dévoilés dès mars.Actualisation du MacBook Pro / Air: On ne sait pas si Kuo fait référence à la possibilité d’un nouveau MacBook Pro ou MacBook Air ou des deux, mais les rumeurs précédentes suggèrent qu’un MacBook Pro 13 pouces avec un clavier magique basé sur un commutateur à ciseaux sera lancé au cours du premier semestre 2020 , sur les traces du MacBook Pro 16 pouces en octobre dernier. Apple a actualisé le MacBook Air pour la dernière fois en juillet 2019 avec un écran True Tone et un prix de départ de 1 099 $. Plus de détails à suivre….