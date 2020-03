Kuo: Apple lancera plusieurs Mac avec des processeurs à bras en 2021, le support USB4 arrivera sur Mac en 2022

Apple prévoit de lancer plusieurs ordinateurs portables et ordinateurs de bureau Mac avec ses propres processeurs basés sur Arm conçus en 2021, a déclaré aujourd’hui l’analyste Ming-Chi Kuo dans une note de recherche obtenue par MacRumors.

Kuo estime que les processeurs basés sur Arm amélioreront considérablement l’avantage concurrentiel de la gamme Mac, permettront à Apple de rafraîchir ses modèles de Mac sans s’appuyer sur la feuille de route du processeur d’Intel, de réduire les coûts de processeur de 40 à 60% et de fournir aux Mac une différenciation matérielle plus importante que Windows PC.

Plus tôt ce mois-ci, Kuo a déclaré que les premiers ordinateurs portables Mac d’Apple dotés de processeurs basés sur Arm seront lancés au quatrième trimestre de 2020 ou au premier trimestre de 2021.

Kuo s’attend à ce que ASMedia Technology devienne le fournisseur exclusif de contrôleurs USB pour Mac à bras, ajoutant que le concepteur de circuits intégrés taïwanais bénéficiera de la prise en charge des Mac par USB4 en 2022.

USB4 fait converger les protocoles Thunderbolt et USB dans le cadre de l’objectif d’Intel de rendre Thunderbolt disponible sans redevance, ce qui devrait se traduire par une disponibilité plus large et moins chère des accessoires Thunderbolt tels que les docks et les eGPU.

Comme l’USB4 est basé sur Thunderbolt 3, il offre des vitesses de transfert de données jusqu’à 40 Gbit / s, ce qui est deux fois plus rapide que la bande passante de la dernière spécification USB 3.2 Gen 2×2. Le protocole Thunderbolt 3 sous-jacent d’USB4 signifie également que la spécification prend en charge jusqu’à deux écrans 4K ou un écran 5K sur un seul câble.

La façon la plus simple de visualiser l’USB4 est Thunderbolt 3, mais libre de droits pour les fabricants. Intel continuera à offrir Thunderbolt 3 sur une base autonome avec quelques avantages par rapport à l’USB4, y compris plus de support avec des conceptions de référence et des problèmes techniques pour les fabricants.

La nouvelle spécification USB4 a été publiée en septembre 2019, ce qui donne à Apple suffisamment de temps pour l’implémenter à temps pour les Mac 2022.

