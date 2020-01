Kuo: iPhone 2021 avec bouton d’alimentation Touch ID pour afficher l’écran LCD

Apple prévoit de sortir un iPhone avec un bouton d’alimentation Touch ID sur le côté de l’appareil au premier semestre 2021, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Dans une note de recherche avec TF International Securities, obtenue par MacRumors, Kuo a maintenant révélé que l’iPhone comportera un écran LCD, suggérant en outre qu’il s’agira d’un modèle à moindre coût. Le mois dernier, Kuo a affirmé que l’appareil ne disposerait pas de Face ID, ce qui lui permettrait d’avoir une conception presque bord à bord avec une encoche plus petite.

Kuo a déclaré que la solution d’empreinte digitale sera capacitive et arborera une “nouvelle conception” pour une expérience utilisateur améliorée, mais il n’a pas élaboré.

Le mois dernier, Kuo a affirmé que le soi-disant “iPhone SE 2 Plus” comportera un écran de 5,5 pouces ou 6,1 pouces, ce qui suggère que sa taille se situera quelque part entre l’iPhone 8 Plus et l’iPhone 11. L’appareil pourrait compléter plus iPhones finaux avec Face ID et Touch ID sous-affichage dans la gamme 2021 d’Apple.

