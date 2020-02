Kuo: la chaîne d’approvisionnement s’intensifiera pour les balises ultra large bande d’Apple du deuxième au troisième trimestre 2020

La société de fabrication basée à Shanghai Universal Scientific Industrial commencera à fournir le système en paquet pour les prochaines étiquettes de suivi d’articles ultra large bande d’Apple du deuxième au troisième trimestre de 2020, avec des livraisons qui atteindront des dizaines de millions d’unités d’ici la fin de l’année, selon l’analyste Ming-Chi Kuo.

Dans une note de recherche avec TF International Securities, obtenue par MacRumors, Kuo a déclaré qu’Universal Scientific Industrial sera le principal fournisseur du système intégré pour les balises, pour environ 60% des commandes. Semblable à celui des AirPods, le système intégré serait une carte de circuits imprimés très dense et comprendrait probablement la puce U1 conçue par Apple pour la prise en charge Ultra Wideband.

Élément d’image tag d’Apple dans le code iOS 13

“Nous pensons que la balise ultra large bande (UWB) améliorera l’expérience utilisateur des applications de recherche et de réalité augmentée (AR) d’iOS en offrant des fonctions de mesure à courte distance”, a écrit Kuo.

Le mois dernier, Kuo a déclaré que la balise Ultra Wideband serait l’un des principaux nouveaux produits matériels d’Apple au premier semestre 2020, mais il n’a pas encore fourni de date de sortie plus spécifique pour l’accessoire.

Plusieurs rapports cette semaine ont indiqué qu’un nouveau modèle d’iPhone moins cher et des modèles iPad Pro actualisés avec détection 3D pourraient faire leurs débuts dès le mois prochain, peut-être lors d’un événement Apple non encore annoncé le mardi 31 mars. Il est certainement possible que les balises Ultra Wideband pourraient également être dévoilées lors de l’événement de mars, si cela se produit, mais le délai du deuxième au troisième trimestre pour les expéditions de système dans le paquet laisse place à une annonce lors de la WWDC 2020 en juin également.

Il convient de noter qu’Apple a présenté plusieurs de ses produits matériels de première génération plusieurs mois avant leur sortie, notamment l’iPhone, l’iPad, l’Apple Watch, les AirPods et le HomePod d’origine, que les balises Ultra Wideband soient annoncées en mars ou Juin, ils pourraient ne pas expédier plus tard dans l’année.

Annonce vs expédition pour les produits de première génération:

iPhone: janvier 2007 / juin 2007

iPad: janvier 2010 / avril 2010

Apple Watch: sept 2014 / avr 2015

HomePod: juin 2017 / février 2018

– Joe Rossignol (@rsgnl) 9 octobre 2019

MacRumors a découvert des preuves d’Apple travaillant sur les outils de suivi des éléments de type tuile dans le code iOS 13 l’année dernière, y compris un onglet “Articles” non publié dans l’application Find My et un nom potentiel “AirTag” pour les petites étiquettes circulaires.

Les utilisateurs recevraient une notification lorsqu’ils sont séparés d’un élément étiqueté et, si nécessaire, ils seraient en mesure d’appuyer sur un bouton dans l’application Find My qui entraînerait le carillon des balises d’Apple. Il serait également possible de désactiver les notifications pour les “emplacements sûrs” comme une maison ou un lieu de travail.

Onglet “Articles” interne d’Apple dans l’application Find My pour ses balises Ultra Wideband

Les tags d’Apple intégreront probablement la réalité augmentée. L’année dernière, par exemple, MacRumors a découvert qu’un ballon rouge 3D pouvait aider un utilisateur à localiser un objet perdu après avoir numérisé une pièce avec son iPhone. Dans sa note de recherche publiée aujourd’hui, Kuo rappelle que les balises Ultra Wideband bénéficieront aux applications de réalité augmentée.

Les modèles d’iPhone 11 et d’iPhone 11 Pro sont également équipés d’une puce U1 conçue par Apple avec Ultra Wideband, qui, selon le site Web d’Apple, mènera à «de nouvelles capacités incroyables», et les AirTags en feront probablement partie.

.