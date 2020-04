Kuo: les iPhones mmWave 5G présentent un «risque de retard potentiel», la production sur iPhone de 6,7 pouces est retardée en octobre

Certains des prochains iPhones 5G d’Apple pourraient voir un retard de production, selon l’analyste d’Apple Ming-Chi Kuo dans une note partagée avec les investisseurs. Les modèles mmWave, qui disposeront de la fonctionnalité 5G la plus rapide, présentent un “risque de retard potentiel” et peuvent se lancer en dehors de la chronologie normale.



La production sur l’iPhone mmWave pourrait être repoussée en raison des modifications apportées au paquet d’antennes qui ont été apportées début avril et des retards dans les services du processus de qualification.

Le «iPhone» mmWave sera repoussé car la conception de l’antenne en boîtier (AiP) change début avril. De plus, le laboratoire de test est fermé et ne peut pas offrir de services de processus de qualification. Si la pandémie ne peut pas être bien maîtrisée avant juillet, nous pensons que la répartition des expéditions d’iPhone mmWave passera de 15 à 20% à 5-10%.

Kuo dit que les rumeurs selon lesquelles les iPhones de 6,1 pouces et 5,4 pouces entreront en production de masse en septembre, mais la production de masse sur le plus grand ‌iPhone‌ de 6,7 pouces sera retardée jusqu’en octobre car il a la conception “la plus compliquée”.

Apple a décidé de démarrer le processus de qualification en ligne à distance et de déléguer davantage de tâches aux employés locaux pour le développement d’un nouveau iPhone. Le changement prend du temps; par conséquent, il avait causé un retard d’un mois dans la participation au test de vérification technique (EVT) pour tous les nouveaux iPhones 2H20. Nous pensons qu’il est probable que les nouveaux iPhones 2H20 de 6,1 pouces et 5,4 pouces entreront en production de masse en septembre. La production en série du nouvel HiPhone 2H20 de 6,7 pouces sera reportée à octobre car la conception de ce modèle est la plus compliquée.

Retarder la production de masse sur l’iPhone de 6,7 pouces jusqu’en octobre entraînerait le lancement de l’iPhone plus tard à l’automne que prévu. D’autres rumeurs ont également suggéré qu’Apple pourrait échelonner le lancement de l’iPhone cette année en raison des retards de production et de vérification.

Selon Kuo, les ventes d’iPhone SE ont été meilleures que prévu, mais la demande globale d’iPhone est en baisse. Dans le pire des cas, Kuo estime les expéditions d’iPhone au deuxième trimestre de 29 à 32 millions d’unités, en baisse de 20 à 25% d’une année sur l’autre.

Si la confiance des consommateurs et le pouvoir d’achat se rétablissent au troisième trimestre 2020, les livraisons d’iPhone pourraient chuter de 10 à 15% en glissement annuel.

