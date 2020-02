Kuo met en garde contre les retards et les faibles taux de retour du travail dans les usines de fournisseurs d’Apple en Chine en raison du coronavirus

L’analyste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a envoyé aujourd’hui une note aux investisseurs les avertissant de prêter une attention particulière aux changements épidémiques de l’épidémie de coronavirus en Chine, car elle affecte Foxconn, Pegatron et d’autres fournisseurs d’Apple.

Dans la note, Kuo décrit le statut de plusieurs grands fournisseurs Apple alors que les travailleurs se préparent à retourner dans les usines pour reprendre la production de produits Apple.

Le site Zhengzhou de Foxconn, qui, selon Kuo, est le site de production le plus critique pour l’iPhone 11 et l’iPhone à bas prix à venir, connaît des retards importants. Foxconn avait initialement prévu de reprendre ses travaux le 2 février, mais cela a été reporté d’au moins une semaine. Kuo estime que le taux de retour du travail sera de 40 à 60 pour cent de ce qu’il était avant les vacances du Nouvel An lunaire lors de la réouverture de l’établissement.

Le travail sur le site de Foxconn à Shenzhen se concentre sur les nouveaux iPhones 2020, et l’équipe de développement, qui représente 30% de la main-d’œuvre totale, n’a pas pris de pause pendant les vacances. Kuo dit que le plan a initialement comblé d’autres manques de main-d’œuvre, mais il a été reporté d’au moins une semaine. Les taux de retour du travail sont estimés entre 30 et 50 pour cent.

Foxconn a déplacé des équipements de production vers ses sites de Taiyuan et d’Inde en raison des retards en Chine, mais les capacités de production sont limitées dans ces sites.

Un rapport a suggéré hier que les responsables de la santé chinois avaient nié les plans de Foxconn de rouvrir ses usines après avoir effectué des inspections sur place et trouvé des défauts avec une mauvaise circulation d’air et l’utilisation de la climatisation centrale, mais les autorités chinoises ont déclaré aujourd’hui qu’elles n’avaient pas bloqué Foxconn de reprendre la production.

Selon de nouvelles informations de ., des responsables du district de Longhua à Shenzhen, où se trouve la plus grande usine de Foxconn, ont déclaré que le rapport était faux et qu’il procédait toujours à des vérifications. La production dans les installations de Foxconn reprendra une fois les inspections terminées, et Foxconn a soumis des propositions de prévention des coronavirus qui incluent des contrôles de température, l’obligation pour les employés de porter des masques et la mise en place d’un système de restauration sûr.

Pegatron, un autre fournisseur d’Apple, a repris le travail sur la production de l’iPhone 11‌ et le développement d’un nouvel iPhone 12 dans son usine de Shanghai le 3 février, avec un taux de retour de 90%, mais Kuo pense que le taux de main-d’œuvre tombera à 60 ou 70% car de nombreux les employés d’usine démissionneront après avoir été payés en février.

L’usine de Pegatron à Kunshan en charge de la production du nouvel ‌iPhone‌ à bas prix devait reprendre le travail le 10 février, mais cela a été reporté “au moins plusieurs jours” avec un taux de retour du travail estimé de 40 à 60% à sa réouverture.

Kuo a refusé de fournir de nouvelles prévisions d’expédition car “il y a encore de nombreuses incertitudes”, mais la semaine dernière, il a abaissé ses prévisions d’expédition d’iPhone de 10% à 36 à 40 millions d’unités au cours du premier trimestre 2020 en raison du coronavirus.

Selon la date de réouverture des usines des fournisseurs d’Apple, il pourrait y avoir un impact significatif sur les fournitures d’appareils, ce qui entraînerait des délais d’expédition et de livraison plus longs pour les nouveaux appareils et des retards potentiels pour les appareils qui devraient être lancés au début de l’année comme le “ iPhone ” à bas prix.

.