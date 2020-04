Kuo: production de masse sur les AirPod de troisième génération à partir du premier semestre 2021, conception inchangée mais nouveaux internes [Updated]

Apple travaille sur des AirPod de troisième génération qui entreront en production de masse au cours du premier semestre 2021, a déclaré aujourd’hui l’analyste Apple Ming-Chi Kuo dans une note aux investisseurs.



Les nouveaux «AirPods» adopteront le système intégré utilisé pour les AirPods Pro, remplaçant la conception PCB + SMT rigide-flexible de la deuxième génération des «AirPods». Kuo dit que ces mises à jour internes constitueront le plus grand changement par rapport aux «AirPods» de troisième génération, suggérant que la mise à jour n’inclura pas de modifications de conception et continuera de ressembler aux «AirPods» de deuxième génération.

Les ‌AirPods de troisième génération iront à la production de masse au 1H21, et le changement le plus important de la conception interne de ce nouveau modèle est l’adoption du SiP pour remplacer la conception PCB + SMT rigide-flex des irAirPods de deuxième génération. Nous pensons qu’Apple adoptera ce nouveau modèle en raison de la baisse de la demande de «AirPods» de deuxième génération. Luxshare ICT sera le principal fournisseur de ce nouveau modèle.

La prédiction de Kuo est quelque peu confuse car il y a eu des rumeurs d’une mise à jour des «AirPods» à venir en 2020, alors qu’il suggère qu’aucun nouveau «AirPods» n’arrive jusqu’en 2021. Par exemple, Leaker Jon Prosser a récemment déclaré que les «AirPods» de troisième génération étaient prêts à être lancés à tout moment.

Il y a également des rumeurs selon lesquelles Apple travaille sur un ensemble de ‌AirPods Pro‌ sans annulation active du bruit qui comportera le design ‌AirPods Pro‌ à un prix inférieur, mais Kuo ne mentionne pas ces écouteurs.

Il dit cependant que le marché attend un nouveau modèle “AirPods” au second semestre 2020, mais qu’il s’agit plus probablement d’un nouvel ensemble de Beats au lieu d’un nouvel ensemble de “AirPods”, il est donc possible que tous les ” Les rumeurs “AirPods Pro‌ Lite” font référence à de nouveaux écouteurs de la gamme Beats.

En ce qui concerne le ‌AirPods Pro‌, Kuo dit qu’un nouveau modèle entrera en production de masse du quatrième trimestre de 2021 au premier trimestre de 2022, ce qui suggère qu’aucun ‌AirPods Pro‌ ne sera actualisé en 2020 ou début 2021. Nous pouvons nous attendre -écouteurs en 2020, cependant, comme Kuo dit que ceux-ci entreront en production de masse à la mi-2020.

Mettre à jour: IngMing-Chi Kuo‌ a publié une mise à jour de son rapport d’origine qui indiquait que les «AirPods» de troisième génération entreront en production au premier semestre 2021, et non au premier semestre 2020 comme indiqué pour la première fois.

