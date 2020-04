La 5G est trop haute

À quand remonte la dernière fois que vous avez vraiment, profondément déploré le fait que la connexion de données mobiles de votre téléphone ne soit pas marginalement – peut-être 10 ou 20% – plus rapide? Jamais? Parce qu’en ce moment, et dans un avenir prévisible, c’est statistiquement tout ce que la 5G va vous procurer. En retour, les fabricants de téléphones 5G demandent beaucoup à vous, le consommateur. Plus précisément, les avantages douteux de la 5G dans le monde réel sont attachés aux téléphones qui deviennent légitimement, ridiculement chers.

OnePlus veut un minimum de 700 $ pour son téléphone 5G le moins cher, et Verizon veut 100 $ de plus pour sa version avec (actuellement littéralement inutile) mm Onde 5G. La série Galaxy S20 commence à 1000 $ et monte à 1400 $ pour le Galaxy S20 Ultra, un téléphone si cher que nous ne pouvons légitimement le recommander à presque personne. Et pour quoi? Qu’est-ce que nous payons vraiment ici? Appelons un cheval un cheval: nous payons une taxe 5G, et c’est une taxe à laquelle les consommateurs ordinaires n’ont vraiment pas besoin d’être soumis en 2020.

Lorsque la 4G a été lancée en 2011, oui: certains des premiers téléphones étaient plutôt chers à l’époque. Le HTC ThunderBolt était au prix de 750 $ (cette information était scandaleusement difficile à trouver, soit dit en passant), ce qui était 100 $ plus cher que l’iPhone 4S auquel il était contemporain. À l’époque, le ThunderBolt était bien connu pour être un combiné coûteux et a attiré l’attention spécialement pour lui. En fait, une firme d’analystes a laissé entendre que le coût des composants 4G du téléphone avait ajouté près de 40 $ à la nomenclature, ce qui représentait une part appréciable de l’estimation de coût total de 262 $. Mais lorsque l’iPhone 5 compatible LTE a été lancé un an plus tard, il n’a pas coûté 750 $. Il a coûté le même 650 $ que son prédécesseur. Le Galaxy S III, qui a été lancé la même année que l’iPhone 5, a coûté 600 $ pour la version compatible Verizon LTE.

Ces téléphones 4G étaient chers à l’époque, oui, mais il n’y avait absolument aucun changement catégorique au paradigme de tarification des smartphones à cause de la 4G. Dans l’intervalle, le coût des composants bruts a augmenté le prix des téléphones au cours des 8 dernières années: des écrans plus grands (et en utilisant une technologie de panneau plus chère), des caméras plus nombreuses et de meilleure qualité, des batteries plus grandes, plus de capteurs, plus de microphones, de plus grands haut-parleurs , l’étanchéité, le chargement sans fil, le NFC, des moteurs de vibration plus puissants, plus de stockage, plus de RAM et plus de silicium dans l’ensemble rendent les smartphones haut de gamme d’aujourd’hui plus complexes et coûteux. En conséquence, nous avons vu les prix augmenter régulièrement, et je pense qu’une grande partie de ce fluage est relativement défendable: si nous ne voulions pas de gros téléphones avec de grosses batteries avec beaucoup d’appareils photo, nous ne les achèterions probablement pas par le camion.

Avec la 5G, nous avons assisté à une refonte complète du spectre des prix des smartphones. Je vais donner ici les exemples les plus pertinents.

Galaxy S10: 800 $ -> Galaxy S20: 1 000 $ (Augmentation de 200 $)

Galaxy S10 +: 900 $ -> Galaxy S20 +: 1 200 $ (Augmentation de 300 $)

OnePlus 7T: 600 $ -> OnePlus 8: 700 $ (100 $ d’augmentation)

OnePlus 7 Pro: 670 $ -> OnePlus 8 Pro: 900 $ (Augmentation de 230 $)

Ce ne sont pas de petits ajustements, ce sont d’énormes sauts. En toute honnêteté, nous aurions dû le voir venir: Samsung nous a tous mis en garde l’année dernière avec le Galaxy S10 5G à 1300 $. Et oui, Apple a certainement aidé en brisant la barrière du son à mille dollars avec l’iPhone X en 2017, mais c’est Apple, ils font en quelque sorte ce qu’ils veulent.

Mon point le plus important ici, cependant, ne concerne pas Apple ou Samsung ou OnePlus en particulier, il s’agit d’un écosystème entier: des transporteurs comme Verizon, des fournisseurs de réseaux comme Ericsson, des fabricants de chipsets comme – non, en fait, littéralement juste Qualcomm – et des OEM de téléphone comme Samsung ont tous conspiré pour que la 5G se réalise, et nous, les consommateurs, avons la merveilleuse responsabilité de payer la facture. Je pense que les consommateurs peuvent comprendre que c’est ce qui se passe, cependant.

D’une part, il ne reste aucun cas d’utilisation tueur pour la 5G, où vous pouvez même l’obtenir. Pour tout le langage marketing douloureux qui a évolué autour de la 4G, il a permis deux expériences absolument transformatrices pour la plupart des utilisateurs: la musique mobile et le streaming vidéo. À bien des égards, la 4G a achevé la transformation de nos téléphones en plaques tournantes de notre vie numérique et a permis d’utiliser ces téléphones de nouvelles façons qui n’étaient tout simplement pas pratiques auparavant pour une grande partie de la population. La 5G, d’autre part, permet … eh bien, permettez-moi de vous diriger vers l’un des leaders de la 5G, Ericsson. Je vous implore, cher lecteur, de trouver sur cette page une seule application grand public convaincante qui ne soit pas un non-sens fortement copié, comme “le haut débit mobile partout” ou “la connexion des humains à l’IoT”.

En forçant son modem 5G dans sa puce Snapdragon 865 de premier plan, Qualcomm a osé que tous les fabricants de téléphones clignotent: payez notre prime 5G ou préparez-vous à lancer un smartphone sans notre premier produit.

Même les experts ont du mal à articuler exactement ce qu’est réellement la 5G, en fait à part faire de la place pour plus de trafic sur Internet. Et quand c’est à cela que se résume la grande promesse de la 5G, il est assez insultant de dire aux consommateurs: “Eh bien, votre téléphone est 200 $ plus cher maintenant parce que nous devons faire de la place sur Internet pour les trucs, un jour.” La partie la plus frustrante de cette situation est à quel point les joueurs de cet espace se sentent justifiés d’imposer la 5G dans tout ce qu’ils peuvent, et je crois vraiment que la balle s’arrête avec Qualcomm sur ce front. En forçant son modem 5G dans sa puce Snapdragon 865 de premier plan, Qualcomm a osé que tous les fabricants de téléphones clignotent: payez notre prime 5G ou préparez-vous à lancer un smartphone sans notre premier produit. Le gambit a fonctionné, et presque tous les téléphones haut de gamme annoncés en 2020 ont la 5G, car presque tous les téléphones haut de gamme annoncés en 2020 ont un Snapdragon 865. Voilà, 5G dans votre téléphone, que vous le vouliez ou non.

Permettez-moi de vous poser cette question, Qualcomm (et franchement, tous les fabricants de téléphones): pensez-vous que, présenté avec deux téléphones identiques, mais un avec 4G qui coûte 900 $ et un avec 5G qui coûte 1000 $, que la plupart des consommateurs choisiraient la version 5G à ce stade? Bien sûr qu’ils ne le feraient pas. Ce n’est même pas un argument qui mérite d’être présenté, il est en fait stupide de suggérer le contraire. Et c’est tout le problème de forcer la 5G sur les consommateurs avant que la 5G ait une raison valable d’exister dans les produits de consommation. La quantité de crédibilité que Qualcomm et ses partenaires OEM ont perdue auprès des journalistes et des passionnés de technologie ici n’est pas négligeable.

Je ne suis pas un naysayer 5G. La 5G aura son temps et sa place, et je crois que son essor est inévitable. Cela fera de bonnes choses, comme rendre nos réseaux moins encombrés et (espérons-le) augmenter la vitesse des données. Mais la tentative de Qualcomm et des fabricants de téléphones d’utiliser la 5G comme bouclier pour de grandes augmentations de prix est tout à fait transparente. Lorsque nous parlons aux fabricants de téléphones de manière officieuse, Qualcomm est responsable de l’augmentation des prix des puces. Lorsque nous parlons à Qualcomm, nous citons des exemples de téléphones en Chine qui utilisent sa nouvelle puce et coûtent moins de 600 $ (ce qui implique que les autres OEM sont tout simplement gourmands). Si je sais une chose, c’est que lorsqu’il s’agit de pointer du doigt une entreprise, suivez l’argent. Qualcomm a vu une chance d’augmenter les prix des puces en liant la 5G comme une exigence, et les fabricants de téléphones ont vu une raison pour augmenter considérablement les PDSF. Ils sont tous à blâmer pour les hausses de prix 5G, et j’espère que les consommateurs les blâment: avec leurs portefeuilles.