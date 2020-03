La 5G fera-t-elle exploser les prix de l’iPhone 12?

Selon la rumeur, Apple ne lancera pas trois nouveaux iPhones comme l’année dernière, pas même quatre nouveaux iPhones, mais 5 nouveaux iPhones en 2020. Bien sûr, ce n’est rien comparé aux 879 nouveaux téléphones que Samsung lancera probablement cette année, mais pour Apple, c’est beaucoup. Comme… beaucoup beaucoup.

Alors pourquoi?

Balance iPhone

Lorsque Steve Jobs a annoncé l’iPhone d’origine, ce n’était que cela, l’iPhone d’origine. Il y avait des variations dans la taille du stockage mais pas dans l’iPhone d’origine. Il était littéralement censé être un iPhone pour tout le monde.

Sauf pour le prix. Il a commencé à 499 $ pour 4 Go.

Maintenant, 13 ans plus tard, la rumeur dit que nous aurons plus de 5 nouveaux iPhone et dans les gammes de prix les plus larges de tous les temps.

iPhone 9 à 399 $ pour les personnes qui veulent un iPhone moins cher qui a toujours un bouton d’accueil.

iPhone 12 “mini”, pour 649 $ ou 699 $ pour ceux qui veulent un iPhone plus petit mais toujours moderne.

iPhone 12 pour 699 $ ou 749 $ pour les personnes qui veulent juste le nouvel iPhone.

iPhone 12 Pro pour 999 $ ou peut-être même 1099 $ si la 5G fait exploser les prix, pour les personnes qui veulent juste le nouvel iPhone avec toutes les nouvelles cloches et sifflets.

iPhone 12 Pro Max pour 1099 $ ou peut-être même 1199 $, en raison de la 5G, pour les personnes qui veulent juste le nouvel iPhone avec toutes les nouvelles cloches et sifflets et le plus grand écran et batterie possible.

Progression des prix de l’iPhone

Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Je vais ignorer les niveaux de stockage pour cela juste pour rester simple, mais cet iPhone original de 499 $ a été rapidement corrigé en coût, d’abord en faisant baisser l’original de 499 $ pour 8 Go, et en concluant un accord avec AT&T pour subventionner le second -Génération iPhone 3G à 199 $ pour 8 Go. Le prix total est cependant passé à 599 $, mais peu de gens l’ont vu ou cherché.

Puis, quand Apple a présenté l’iPhone 3GS de troisième génération, il a gardé le même prix subventionné de 199 $ et non subventionné de 599 $, cette fois pour 16 Go, mais a fait autre chose d’intéressant – il a décidé d’aborder un marché plus d’entrée de gamme pour la première fois également . Pas en introduisant un modèle moins cher mais en gardant le précédent iPhone 3G en vente pour 99 $ subventionnés, 499 $ non subventionnés.

Il n’y avait encore qu’un seul nouvel iPhone par an, bien qu’Apple ait ajouté des options de couleur – noir et blanc – mais Apple avait également ajouté une option de tarification.

Lorsque l’iPhone 4 de quatrième génération est arrivé, Apple faisait face à un monde où presque tout le monde aux États-Unis qui voulait un iPhone et était prêt à rester ou à passer à AT&T pour l’obtenir … l’avait obtenu et pour continuer à croître, Apple avait pour ajouter des transporteurs supplémentaires.

Ainsi, environ 7 mois plus tard, le premier Verizon iPhone 4 est lancé. Tout est resté à peu près le même grâce à l’iPhone 4s de 5e génération, mais maintenant avec les modèles GSM pour AT&T et international, et CDMA pour Verizon et finalement Sprint. Alors que le prix subventionné est resté à 199 $ pour 16 Go, le prix non subventionné est passé à 649 $.

Mais, avec chaque nouveau modèle, Apple a gardé le modèle précédent pour 100 $ de moins. Jusqu’à l’iPhone 5s de 7e génération.

Que l’iPhone 5 et ses bords chanfreinés soient tout simplement trop chers à produire à prix réduit, Apple n’était pas certain que 64 bits et Touch ID ou même la première finition dorée étaient suffisamment différenciés, les marchés des smartphones et des iPhone mûrissaient et l’entreprise se contentait voulait tester une stratégie différente, ou… oui, lorsque l’iPhone 5s a été introduit, l’iPhone 5 a été abandonné, et l’iPhone 5c a été lancé non pas comme une baisse de prix mais comme un nouvel iPhone moins cher à sa place.

Au lieu d’un autre blockbuster premium en verre et en métal comme l’iPhone 5, celui qui a fait ses débuts à l’automne, a augmenté pendant les vacances, puis a décliné jusqu’à l’automne suivant, a vu le prochain blockbuster, avec l’iPhone 5c, Apple a essayé quelque chose de plus plastique sans vergogne dans une pop amusante des couleurs d’art, censées ressembler davantage à une émission de télévision, qui étaient sur l’étagère et vendues pendant toute une saison.

Malheureusement, l’iPhone 5c était nouveau dans le revêtement de bonbons uniquement. Le processeur et l’appareil photo étaient toujours de l’année précédente, et bien que les couleurs soient apparues, les ventes ne l’ont pas été.

Pourtant, c’était la première fois qu’Apple se développait pour fabriquer deux nouveaux iPhones à la fois. Et c’est ce que font les entreprises au fil du temps. Ils se segmentent. Ils essaient de trouver un groupe suffisamment important de clients potentiels qui n’achètent pas ou ne paient pas autant qu’ils le pourraient et ils essaient de créer un produit plus attrayant pour ce groupe. C’est pourquoi il existe tant de types de voitures et de téléviseurs différents. C’est pourquoi Apple a finalement fabriqué quatre types différents d’iPod et une demi-douzaine de types différents de Mac.

Et c’est pourquoi l’année suivante, avec l’iPhone 6 de 8e génération, Apple a recommencé. Cette fois, pas avec du plastique et du métal, moins cher et premium, mais avec du double métal et premium, et quelque chose de nouveau – grand et plus grand.

Vous voyez, les téléphones Android gonflaient depuis des années. Apple était devenu un peu plus gros avec l’iPhone 5 mais rien comparé aux mastodontes Android de l’époque. Et quoi de mieux que de posséder la quasi-totalité des bénéfices sur le marché premium des téléphones 4 pouces et moins? Posséder presque tous les bénéfices du marché haut de gamme pour les téléphones de 4 pouces et plus.

Et, cela a également permis à Apple d’introduire un troisième prix, au lieu de 100 $ moins cher, cette fois, c’était 100 $ de plus. 299 $ subventionnés pour 16 Go, 749 $ non subventionnés.

Cela fait, Apple a reporté son attention sur le marché le moins cher. Mais, au lieu de fabriquer un iPhone 6c en plastique pour s’asseoir sous le prochain iPhone 6s, au lieu de simplement fabriquer un iPhone moins cher, Apple a décidé de tuer deux marchés avec un seul produit.

Vous voyez, certaines personnes, certaines personnes très premium, n’aimaient pas les gros et gros iPhones. Ils voulaient toujours un iPhone plus petit. Mais pas comme le 5c. Pas un avec les spécifications des générations précédentes qui compromettaient les performances et l’appareil photo. Un avec les dernières spécifications et toutes les performances et la caméra.

Ainsi, Apple est retourné à la plate-forme iPhone 5 et a fait l’iPhone SE. Et il avait presque toutes les dernières fonctionnalités, mais la petite taille que beaucoup aimaient encore. De plus, parce que la plate-forme iPhone 5 était entièrement payée, Apple pouvait toujours offrir l’iPhone SE à moindre coût. 399 $ pour 16 Go.

Il a satisfait à la fois les marchés des iPhone les moins chers et les plus petits. Et même Apple en a sous-estimé la demande.

De plus, lorsque vous avez ajouté l’iPhone SE à l’iPhone 7 et à l’iPhone 7 Plus de 10e génération, même avec l’ancien échelonné six mois avant les deux derniers, Apple a prouvé qu’il pouvait produire trois nouveaux iPhones en un an.

L’iPhone 7 est resté à 649 $ mais maintenant pour 32 Go de stockage, mais l’iPhone 7 Plus avec son appareil photo supplémentaire a augmenté de 20 $ à 769 $. Il est resté un best-seller, cependant, montrant qu’il y avait un marché haut de gamme pour les fonctionnalités haut de gamme.

Toutes ces choses entreront en jeu dès l’année prochaine, quand Apple annoncera non seulement trois nouveaux modèles d’iPhone en même temps, mais un tout nouveau modèle en plus de tous.

L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus de 11e génération ont été rejoints par l’iPhone X de 12e génération. Et non seulement l’iPhone 8 a bondi de 50 $ à 699 $ pour 64 Go, et l’iPhone 8 Plus, 30 $ à 799 $, l’iPhone X a chuté à un énorme 999 $.

Apple pensait que si elle faisait avancer les nouvelles technologies, même si cela coûtait plus cher à fabriquer et à vendre, il y aurait un marché pour elle, même par rapport aux modèles premium existants.

Et, malgré beaucoup de malédictions, ils avaient raison.

Ainsi, l’année suivante, ils l’ont encore plus amplifié. Au lieu de deux produits phares traditionnels et d’un modèle haut de gamme, Apple a opté pour deux modèles haut de gamme: l’iPhone XS et le nouvel iPhone XS Max pour 1099 $.

Ensuite, Apple a fait une partie de l’iPhone 5c et a glissé un nouveau modèle moins cher en dessous. L’iPhone XR pour 749 $ pour 64 Go. Il était coloré, mais il n’était pas compromis comme le 5c. Le XR avait le dernier processeur et la caméra principale.

Mais il y avait un problème d’optique. Alors que l’iPhone X était considéré comme un supplément, au-delà de cela, le XS était considéré comme le prochain iPhone. Et à 999 $, il était également considéré comme cher et hors de contact. Même l’iPhone XR, qui était considéré comme moins cher, coûtait 50 $ de plus que l’iPhone 8.

Et cela a créé beaucoup de presse et de sentiments négatifs. Surtout à une époque où le marché global des smartphones atteignait sa saturation et la Chine en particulier avait du mal.

L’année dernière, Apple a donc changé de vitesse. Toujours trois nouveaux iPhones, toujours en même temps, mais cette fois, ils n’ont donné à l’iPhone 11 aucun nom de modificateur pour le modèle de base et ont soigneusement renommé les modèles haut de gamme en iPhone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max.

De plus, Apple a ramené le prix de ce modèle de base à 699 $ pour 64 Go et 749 $ pour 128 Go.

Et, parce que la perception est tout, le marché s’est révélé beaucoup plus heureux. Surtout après la concurrence la plus en vue, Google et Samsung sont venus plus cher pour le Pixel 4 et le Galaxy S20.

Prix ​​de l’iPhone 12 à l’âge de 5G

Cette année, il semble qu’Apple va répéter une certaine forme de tous ses précédents playbooks, mais avec de nouveaux rebondissements.

Tout d’abord, au printemps, un iPhone SE de nouvelle génération, peut-être appelé iPhone 9, qui au lieu d’être moins cher et plus petit sera moins cher et aura toujours un bouton d’accueil. Un corps d’iPhone 8 avec, espérons-le, des cerveaux d’iPhone 11. Et j’espère encore une fois à 399 $.

Ensuite, deux iPhones à prix régulier. Les iPhones 12. Un de la même taille que l’iPhone XR et l’iPhone 11, et l’autre légèrement plus petit, destiné à nouveau à plaire aux personnes pour lesquelles les iPhones actuels sont tout simplement trop gros physiquement.

Fondamentalement, un moyen de satisfaire l’autre moitié du marché de l’iPhone SE, le marché petit mais premium. Peut-être au même 699 $, mais j’espère même pour un peu moins, comme 549 $. Nous devrons attendre et voir où Apple pense vraiment que le prix «compenser en volume» est.

Pris ensemble, l’iPhone 9 et l’iPhone 12 plus petit offrent une réponse assez convaincante et assez complète aux personnes qui veulent des iPhones plus petits, mais avec le bouton d’accueil traditionnel mais aussi avec le nouveau design moderne.

À l’extrémité supérieure, l’iPhone 12 Pro se déplace à la même taille que l’iPhone XR et 11, mais l’iPhone 12 Pro Max devient encore plus gros. Cela consistera en partie à prendre en charge la puissance et la batterie supplémentaires nécessaires pour mmWave 5G, voir ma vidéo précédente. Mais cela pourrait également permettre à Apple d’explorer à nouveau des limites encore plus élevées et d’afficher des tailles pour les personnes qui utilisent leur iPhone comme ordinateur principal et qui veulent littéralement le plus grand écran possible. Comme une minuscule tablette, oui, s’il vous plaît.

Pourrait encore être de 999 $ et 1099 $, ou la 5G et la taille pourraient les faire monter à 1049 $ et 1149 $ ou même 1099 $ et 1199 $ respectivement.

Quoi qu’il en soit, c’est une incroyable propagation de nouveaux modèles d’iPhone et de prix. Bien sûr, il faudra lancer un nouvel iPhone au printemps et quatre nouveaux iPhones sans précédent à l’automne, mais c’est quelque chose qu’Apple a préparé pour la majeure partie de la dernière décennie.

Et, encore une fois, c’est ce qui se passe dans un marché mature. C’est ce qui s’est passé avec l’iPod, le Mac et même l’iPad. Apple commence à pouvoir le faire à l’échelle de l’iPhone, qui est à peu près la plus grande échelle imaginable. Encore une fois, si les rumeurs sont vraies et si Apple a bien compris sa segmentation du marché et ses prévisions de demande.