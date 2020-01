La 5G ne réussira pas jusqu’à ce qu’elle soit abordable pour tout le monde

Poste d’opinion par

Eric Zeman

Les opérateurs sans fil ne facturent peut-être pas encore beaucoup pour le service 5G, mais cela ne signifie pas que n’importe qui peut adopter les dernières technologies de haut débit mobile. Au-delà de la question de la couverture des quatre principaux opérateurs, il y a celle du prix des appareils. Afin de passer à la 5G, les consommateurs doivent d’abord débourser de grosses sommes pour un téléphone compatible. En d’autres termes, la 5G restera un luxe pour les nantis jusqu’à la baisse des prix.

Combien coûte la 5G en ce moment? Voici une ventilation.

Cha Ching!

Les téléphones qui prennent en charge les réseaux 5G d’AT & T, Sprint, T-Mobile et Verizon Wireless ont un prix allant du chiffre modérément abordable de 600 $ à la somme farfelue de 1299 $.

AT&T, T-Mobile et Verizon Wireless vendent tous le Galaxy Note 10 Plus 5G au prix de 1299 $. Il s’agit du seul téléphone de cinquième génération d’AT & T pour les consommateurs pour le moment.

T-Mobile propose également le OnePlus 7T Pro 5G McClaren pour 899 $, tandis que Verizon propose également le LG V50 ThinQ 5G pour 999 $, le Galaxy S10 Plus 5G pour 1299 $ et le Motorola Moto Z4 avec 5G Moto Mod pour un total de 848 $.

Sprint se démarque un peu avec le OnePlus 7 Pro 5G à 840 $ et le LG V50 ThinQ 5G à 600 $.

Ces prix de détail complets ne sont pas exactement ce que les consommateurs américains paieront. Les coûts mensuels varient de 15 $ à près de 50 $, selon le téléphone et l’opérateur. Quoi qu’il en soit, le prix moyen d’un smartphone 5G aux États-Unis est d’environ 1000 $.

Le prix du plan lui-même varie et pourrait être beaucoup plus clair. Avec AT&T, par exemple, vous pouvez utiliser les plans Elite ou Elite Plus, qui donnent accès à la 5G, pour 75 $ et 85 $, respectivement. Ces plans existent également pour les clients 4G uniquement. Sprint vous oblige à souscrire à son plan premium illimité haut de gamme pour 80 $ par mois, le plan Magenta Plus de T-Mobile coûte 85 $ et le plan Do More Unlimited de Verizon coûte 80 $. Ces prix mensuels sont par ligne et fluctueront un peu si vous ajoutez plus de lignes ou effectuez d’autres ajustements.

Le prix moyen du plan 5G est de 80 $ par mois avant les taxes, les frais et les paiements de l’appareil. Ce ne sont pas des options bon marché.

La plupart des consommateurs ne dépensent pas 1 000 $ pour les téléphones

Très peu d’Américains dépensent beaucoup d’argent sur les smartphones. En fait, moins de 10% dépensent plus de 1 000 $ pour un appareil, selon NPD Reports. La firme de recherche affirme que les personnes vivant à Los Angeles et à New York sont les plus susceptibles de débourser des pièces pour un iPhone ou Android de haut niveau, bien que les raisons ne soient pas tout à fait claires. De plus, le public acheteur a considérablement ralenti le cycle de mise à niveau.

“Les consommateurs conservent leurs smartphones pendant de plus longues périodes, ce qui représente un défi pour le marché des smartphones”, a déclaré Brad Akyuz de NPD. «Les fabricants et les opérateurs s’attendent à ce que la 5G aide à relancer le cycle de mise à niveau, mais les prix pourraient représenter un autre obstacle.» Prix. Tu ne dis pas.

Comment tout cela va-t-il changer? Quand arriverons-nous à la 5G abordable?

Les puces 5G sont en panne

La 5G abordable commencera avec des puces abordables. Qualcomm et MediaTek ont ​​dévoilé des systèmes sur puce qui incluent des capacités de traitement de milieu de gamme supérieures avec des modems 5G à moindre coût. De Qualcomm qui signifie le Snapdragon 765, et de MediaTek cela signifie le Dimensity 800. Ce sont les puces qui se retrouveront dans les téléphones qui coûtent entre 500 $ et 700 $ – toujours pas «bon marché» en soi, mais beaucoup plus abordables que les 1 000 $ actuels moyenne.

Les fabricants de téléphones sont en panne. HMD Global, par exemple, prévoit de lancer un combiné 5G qui devrait coûter la moitié de celui de la récolte 5G d’aujourd’hui. Motorola a fait des grondements similaires. Ce serait formidable de voir des engagements en faveur de la 5G abordable de Samsung, LG, OnePlus et autres.

Les transporteurs devront eux aussi faire leur part. S’il va sans dire qu’AT & T, et al., Voudront récupérer les nombreux milliards de dollars qu’ils ont dépensés pour faire de la 5G une réalité, la vérité est que les transporteurs devront se contenter d’un jeu de volume plutôt que un jeu de prix.

Jusqu’à ce que nous ayons 500 téléphones et 45 $, la 5G restera hors de portée pour beaucoup. Fondamentalement, les transporteurs ont construit l’autoroute, mais n’autorisent que les Porsche à rouler dessus. Nous devons obtenir un peu de V