La barre de son impressionnante de 100 $ de Vizio est tombée à 79 $ sur Amazon – .

Vous pensez peut-être que les haut-parleurs intégrés de votre téléviseur conviennent, mais c’est probablement parce que vous n’avez jamais essayé une barre de son décente. Vous ne croirez pas à quel point les films et les émissions sont meilleurs et plus immersifs lorsque vous donnez un coup de fouet à la qualité audio, et il est maintenant temps de le faire. La bien-aimée barre de son 2.0 canaux 38 pouces VIZIO SB3820-C6 se vend normalement à 100 $, mais elle est en vente aujourd’hui sur Amazon pour seulement 79 $ et change. Faites-nous confiance, si vous avez regardé la télévision avec les haut-parleurs intégrés de votre téléviseur, vous vous demanderez comment vous avez vécu sans cette excellente barre de son Vizio.

Voici plus d’informations sur la page du produit:

100 dB de remplissage de la pièce, son cristallin avec moins de 1% de distorsion harmonique totale

Les modules Deep Bass fournissent des basses supplémentaires sans avoir besoin d’un caisson de basse externe

La technologie Bluetooth intégrée vous permet de perdre les câbles et d’écouter votre musique d’un simple toucher du doigt

Élégant et compact, le complément parfait à tout téléviseur HD de petite à moyenne taille; Installation: Dessus de table et mural

Audio haut de gamme avec Dolby Digital, DTS Studio SoundTM, DTS Tru Volume TM, DTS TruSurroundTM.Séquence de la barre de son: 60 hertz, 19 kilohertz; Installation: Dessus de table et mural

Niveau de pression acoustique mesuré à l’aide d’un bruit rose à 1 mètre, pondéré en C. Distorsion harmonique totale calculée comme mesure électrique de la distorsion de l’amplificateur

