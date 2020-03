La boîte brillante qui vous permet de contrôler votre porte de garage avec votre téléphone revient à moins de 40 $ – .

J’ai installé une paire d’ouvre-portes de garage intelligents dans ma maison l’année dernière et je dois vous dire que ce pourrait être la meilleure décision en matière de maison intelligente que j’aie jamais prise. Sérieusement, je ne peux pas vous dire à quel point j’aime ces choses. J’ai obtenu une paire de contrôleurs de porte de garage Wi-Fi intelligents Nexx NXG-200, qui se vendent sur Amazon pour 80 $ la pièce. Il faut moins de 10 minutes pour installer l’une de ces petites boîtes, et je ne vois pas de meilleure façon de passer 10 minutes.

Tout d’abord, je n’ai plus à gérer ces frustrants claviers d’ouvre-porte de garage. Pourquoi diable ne fonctionnent-ils jamais du premier coup?! J’ai l’impression que ces entreprises nous traînent à ce stade parce que je sais qu’il existe des claviers résistants aux intempéries qui fonctionnent réellement. Un autre grand avantage est le fait que vous pouvez voir l’état de votre porte de garage dans l’application et la contrôler de n’importe où dans le monde. Vous êtes-vous déjà précipité hors de la maison et avez-vous paniqué un peu plus tard parce que vous ne vous souveniez pas si vous avez fermé le garage? Je le fais au moins quelques fois par an, mais maintenant je n’ai plus à paniquer. Je peux voir si la porte est ouverte dans mon application, puis je peux la fermer d’un simple toucher si j’en ai besoin.

Ce n’est que la pointe de l’iceberg, et je ne peux que recommander ces appareils. Le modèle Nexx que j’ai est génial, mais c’est un peu cher à 80 $. Heureusement, il existe une option encore plus populaire qui est en vente à moins de la moitié du prix! Le hub de garage intelligent myQ de Chamberlain fait tout ce que j’ai mentionné ci-dessus et plus, et il revient à moins de 40 $ en ce moment sur Amazon. À ce prix, il n’est pas étonnant que ce soit le best-seller n ° 1. J’ai également testé ce modèle et je ne le recommanderai jamais assez – surtout quand il coûte la moitié du modèle que j’utilise!

Voici les détails importants de la description de MyQ sur la page Amazon:

myQ Smart Garage Hub de Chamberlain vous permet d’utiliser votre smartphone pour ouvrir et fermer votre porte de garage de n’importe où. Sentez-vous plus en sécurité à la maison lorsque vous définissez les heures de fermeture de votre garage et recevez des alertes lorsque la porte de garage s’ouvre et se ferme. Avec le garage myQ, votre smartphone, le Wi-Fi et tout ouvre-porte de garage compatible, vous êtes connecté et en contrôle. myQ est compatible avec la plupart des marques d’ouvre-portes de garage fabriquées après 1993, notamment Chamberlain, Craftsman, Lift Master, Stanley, etc. Remarque: Vous devez avoir une porte de garage sectionnelle et des capteurs de sécurité installés. myQ s’installe facilement en quatre étapes ou vous avez la possibilité de demander l’installation d’un concentrateur de garage pour une assistance supplémentaire. myQ fonctionne également avec Google Assistant pour la commande vocale, IFTTT et Wink pour encore plus de fonctionnalités et de fonctionnalités. Programmez quotidiennement des heures prédéfinies pour la fermeture de votre porte de garage ou l’allumage / extinction de vos lumières tous les jours. Une sécurité et une protection améliorées avec autant d’appareils connectés protégeant vos données sont plus importantes que jamais.

