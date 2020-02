La bonne affaire de Xiaomi, la Mi Box S exécutant Android TV, est tombée à son plus bas niveau historique de 30 $ (30 $ de réduction sur le PDSF) (Mise à jour: Deal’s back)

Lorsque vous pensez à Android TV Box, vous pensez peut-être à Nvidia Shield TV tout de suite, mais la société la plus connue pour ses cartes graphiques n’est pas la seule à offrir une expérience grand écran compatible pour Android. La Mi Box S de Xiaomi est un petit appareil soigné produisant 4K HDR sur votre téléviseur, et il est en vente chez Walmart, pour seulement 30 $. C’est le plus bas que nous ayons jamais vu et 5 $ de moins que la récente offre de 35 $.

Malgré le prix d’aubaine, la boîte vérifie toujours toutes les plus importantes … boîtes. En plus de la sortie HDMI 2.0a obligatoire, il est livré avec un connecteur AUX et un port USB 2.0 pleine taille afin que vous puissiez utiliser des disques durs externes. Il prend en charge le Wi-Fi à 2,4 GHz et 5 GHz et Bluetooth 4.1, ce dernier dont sa télécommande utilise pour se connecter à l’appareil. Bien que le vieillissement d’Android 8.1 sur la Mi Box S puisse sembler un peu dépassé, il devrait toujours surpasser la plupart des logiciels “intelligents” sur les téléviseurs moins chers, et il vous donne un accès facile à Google Assistant et Chromecast. La boîte est également prévue pour obtenir Android 9, qui est actuellement testé dans le cadre d’un programme bêta.

Rendez-vous chez Walmart pour acheter l’appareil. Si votre téléviseur est plus ancien, vous pourriez être surpris de voir combien de vie vous pourrez en tirer grâce à la Mi Box S.

