La box Android TV ADT-3 de Google pour les développeurs est désormais disponible à l’achat

Google n’a pas proposé son propre produit Android TV depuis que le Nexus Player est tombé en panne. Bien que la division matérielle Pixel ne semble toujours pas intéressée par une nouvelle box Android TV, il existe une alternative conçue par Google destinée au développement d’applications: l’ADT-3.

Contrairement aux deux premières boîtes de streaming ADT, celle-ci est accessible à presque tous ceux qui le souhaitent, via la boutique en ligne Askey. C’est 79,00 $, et la liste des produits indique que la boîte “n’est pas destinée à un usage grand public et ne doit être utilisée que par les développeurs”. Ne comptez pas sur le support Prime Video et Netflix.

Comme indiqué précédemment, l’ADT-3 dispose d’un processeur quadricœur A53, de 2 Go de mémoire DDR3 et d’une prise en charge 4K / HDR4 sur son seul port HDMI 2.0. Tout comme son prédécesseur, le seul but de l’ADT-3 est de donner aux développeurs une plate-forme pour créer et tester des applications Android TV. Il recevra également des mises à jour régulières et des correctifs de sécurité, afin que les développeurs puissent toujours tester les logiciels les plus récents et les plus performants.

Si vous êtes toujours intéressé, vous pouvez en choisir un à partir du lien ci-dessous. Vous feriez probablement mieux avec un Roku, cependant.