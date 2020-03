La caméra Galaxy S20 Ultra me fait penser que je n’ai plus besoin d’un reflex numérique

Poste d’opinion par

C. Scott Brown

Dans presque tous les avis sur le Samsung Galaxy S20 Ultra (y compris le nôtre), l’accent est mis sur les capacités de l’appareil photo du téléphone. Ce n’est pas surprenant car le module de la caméra Samsung Galaxy S20 Ultra est massif et abrite un capteur primaire 108MP ridicule.

Il semble que chaque année, les caméras des smartphones s’améliorent de mieux en mieux. À ce stade, même un téléphone Android économique peut fournir de superbes photos, comme nous l’avons déjà démontré. En tant que tel, il serait juste d’attendre les meilleurs résultats de photographie de l’appareil photo du Samsung Galaxy S20 Ultra à 1 400 $.

Cela m’a fait penser à l’état de réel caméras, en particulier les reflex numériques grand public. Au cours des années passées, les gens qui voulaient prendre des photos «pro» penseraient probablement que l’achat d’un reflex numérique serait la meilleure façon de le faire. Certes, un photographe novice utilisant un reflex numérique à prix élevé obtiendra de meilleures photos par rapport à un smartphone, non?

Eh bien, je m’appelle C. Scott Brown, et je suis un photographe novice (lire: terrible). J’ai un reflex numérique (un Canon 70D avec un PDSF de 1200 $, juste pour le corps, acheté lors de son lancement initial en 2013) et un Galaxy S20 Ultra. Après avoir utilisé le S20 Ultra pour prendre un tas de photos, je commence à me demander si avoir un reflex numérique en vaut la peine pour moi. Oui, je suis sûr que les photographes professionnels auront toujours besoin de la puissance et de la polyvalence d’un reflex numérique pour leur travail, mais qu’en est-il de moi, un gars qui se soucie plus de la commodité que de la qualité?

Vous trouverez ci-dessous un tas d’exemples de photos. Suivez-moi et j’essaierai de vous montrer pourquoi l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra pourrait être le «DSLR» que je recherche.

Remarques: Chaque photo ci-dessous a été obtenue en installant les deux appareils sur un trépied. Aucun réglage n’a été modifié, je viens d’appuyer sur la mise au point automatique puis sur le déclencheur. Le Canon 70D était sur ses paramètres de qualité les plus élevés possibles, tout comme l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra. Les photos n’ont pas du tout été modifiées, mais ont été compressées. Pour voir les fichiers non édités et non compressés, cliquez ici.

Lumière du jour à l’extérieur

Samsung Galaxy S20 Ultra Canon 70D

Dans ce premier ensemble de photos, vous verrez un exemple de ce que j’ai vu avec presque tous les clichés des deux appareils: l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra sature beaucoup les couleurs tandis que le Canon 70D offre une image plus plate et plus neutre. Notez les différences entre le ciel et l’herbe sur chaque photo.

Le reflex numérique photographié ici produit une image plus réaliste. Cependant, lorsque vous partagez des choses sur Instagram ou envoyez simplement une photo à vos amis dans un texte, le réalisme n’est pas trop nécessaire. Je ne soumets pas cette photo à un concours photo, j’essaie juste de capturer où je suis et ce que je fais. À cet égard, le tir S20 Ultra est tout simplement plus joli.

Zoom

Samsung Galaxy S20 Ultra (zoom 3x) Canon 70D (zoom 3x)

Après avoir capturé le jeu de photos précédent, j’ai zoomé l’objectif 18-55 mm du Canon 70D à fond, ce qui reproduit approximativement un zoom 3x. J’ai ensuite zoomé 3x l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra. Les résultats de ces deux plans sont ceux que vous voyez ci-dessus.

Encore une fois, vous pouvez voir beaucoup plus de saturation dans la prise de vue S20 Ultra, mais la clarté des deux prises de vue est limpide.

Gardez à l’esprit que le S20 Ultra a un zoom optique jusqu’à 4x, donc techniquement, la capacité de zoom du S20 Ultra est supérieure à l’objectif du Canon 70D. Sans oublier qu’une fois que vous allez au-delà de 4x avec l’Ultra, vous pouvez utiliser un peu le zoom hybride puis un zoom purement numérique pour capturer ces images lointaines. Pendant ce temps, sans objectif spécialisé (lire: cher), le reflex numérique ne peut faire que 3x et c’est tout. Cela dit, vous pouvez toujours reproduire le zoom numérique en recadrant et en agrandissant les images prises avec le reflex numérique.

Les détails de texture

Samsung Galaxy S20 Ultra Canon 70D

Cette photo est probablement l’exemple le plus flagrant de la caméra Samsung Galaxy S20 Ultra allant trop loin avec la saturation des couleurs. La boîte d’aide telle que capturée par le Canon 70D est ancienne et fanée car elle semble réelle, tandis que la S20 Ultra donne l’impression qu’elle est neuve. La saturation des couleurs rend également les briques beaucoup plus sombres qu’elles ne le sont réellement.

Cependant, le S20 Ultra fait ressortir plus de détails sur le rebord supérieur du mur de briques. Vous pouvez voir toutes les fissures et les écorchures beaucoup plus clairement, même avec le soleil brillant qui s’y couche.

C’est l’un des rares exemples de cette liste où j’admettrai que le reflex numérique fait un meilleur travail. Je veux que mes photos soient jolies, mais je ne veux pas qu’elles représentent une fausse réalité.

Fermer

Samsung Galaxy S20 Ultra Canon 70D

Cette photo est un excellent exemple de la polyvalence de l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra pour la personne moyenne par rapport à un reflex numérique. Se rapprocher vraiment de la boîte d’aide et essayer de capturer le détail du signe «Aide» était un jeu d’enfant avec le S20 Ultra. Cependant, l’objectif du Canon 70D ne pouvait pas gérer une mise au point aussi proche du sujet.

De toute évidence, la puissance du reflex numérique est que je pouvais facilement remplacer l’objectif 18-55 mm par un autre qui serait mieux adapté à cette tâche. Mais, encore une fois, cela nécessiterait de dépenser des centaines de dollars sur un objectif différent, puis de devoir l’emporter avec moi. Le Galaxy S20 Ultra, cependant, tient dans ma poche et n’a besoin d’aucun accessoire pour prendre cette photo.

Mode bokeh / portrait

Samsung Galaxy S20 Ultra Canon 70D

Dans les jours précédant plusieurs objectifs sur les smartphones, le bokeh – ou mode portrait comme on l’appelait – était effectué à l’aide de moyens de calcul. Maintenant, quelque chose comme l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra peut utiliser des optiques mélangées à des algorithmes pour reproduire le bokeh purement optique sur un reflex numérique comme le Canon 70D.

Ci-dessus, vous pouvez voir les différences entre ces deux effets. Fait intéressant, dans cet exemple, les détails de la prise de vue sont soufflés sur la photo du Galaxy S20 Ultra, tandis que le Canon 70D offre beaucoup plus de clarté. C’est un peu une inversion des autres clichés que j’ai obtenus dans ce test.

Quoi qu’il en soit, les deux photos sont superbes et l’effet bokeh produit par les deux systèmes me convient parfaitement. Je suis sûr que l’on pourrait avancer que le reflex numérique est «meilleur», mais pour mes besoins, j’accepterais volontiers le S20 Ultra si cela signifie que je peux laisser mon reflex numérique à la maison.

Couleur

Samsung Galaxy S20 Ultra Canon 70D

Avec l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra qui tend à mettre beaucoup plus de saturation dans ses images, il n’est pas surprenant que dans l’exemple de couleur ci-dessus, c’est exactement ce qui se passe. Fait intéressant, je pense que les couleurs de la peinture murale sont en réalité plus réalistes dans le Galaxy S20 Ultra par rapport au Canon 70D.

Cependant, la bouche d’incendie jaune semble beaucoup trop jaune sur la photo du Galaxy S20 Ultra. L’image Canon 70D est beaucoup plus réaliste à cet égard. Vraiment, cependant, voudrais-je trimballer un reflex numérique au lieu d’utiliser le téléphone dans ma poche parce que les bornes d’incendie sembleront plus réalistes?

Éclairage difficile à l’intérieur

Samsung Galaxy S20 Ultra Canon 70D

De toutes les images de ce test, c’est celle qui, selon moi, est la plus difficile à repérer. Si vous posez la photo de l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra et celle du Canon 70D devant moi, je ne pense pas pouvoir les distinguer.

La seule vraie différence est que l’image du Galaxy S20 Ultra semble être un peu plus lumineuse. Mais les couleurs et la clarté apparaissent sensiblement les mêmes sur les deux images.

La personne

Samsung Galaxy S20 Ultra Canon 70D

L’une des plaintes les plus constantes à propos de l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra est son penchant pour lisser le visage des gens. Malheureusement, ces plaintes ne sont étayées que par mes images de test ici, car mon visage ressemble à une couleur continue sans aucune imperfection.

Bien que j’apprécie que Samsung essaie de rendre mon visage plus jeune et plus sain, le Canon 70D montre mon visage sous un jour beaucoup plus réaliste. J’espère que Samsung a entendu les plaintes concernant le degré excessif de lissage de son image pour des photos comme celles-ci et publiera bientôt une mise à jour pour résoudre le problème.

Pourtant, en ce qui concerne les selfies au moins, je préfère de beaucoup, beaucoup utiliser un smartphone pour les prendre. Avez-vous déjà essayé de prendre un selfie avec un reflex numérique et sans trépied? Ce n’est pas facile.

La lumière du soleil à l’intérieur

Samsung Galaxy S20 Ultra Canon 70D

J’ai la chance d’avoir une maison avec des tonnes de lumière naturelle. J’ai ouvert les rideaux dans ma chambre et laissé entrer autant de soleil que possible et j’ai pris les photos ci-dessus. Bien que vous ne puissiez pas voir, directement derrière la caméra se trouvent deux grandes fenêtres offrant tout le rétro-éclairage dont vous pourriez avoir besoin.

Dans cet exemple, je pense que l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra montre mieux à quel point il est lumineux dans ma chambre. La prise de vue du Canon 70D donne à la pièce un aspect presque sombre en comparaison, ce qui n’est certainement pas le cas.

Lowlight à l’intérieur

Samsung Galaxy S20 Ultra Canon 70D

Pour ces photos, j’ai simplement reproduit la même photo que celle prise dans la section précédente, mais j’ai fermé tous les rideaux et stores. Comme vous pouvez le voir, la chambre est encore très lumineuse dans les deux plans, soulignant une fois de plus la luminosité qui y règne.

L’appareil photo du Samsung Galaxy S20 Ultra n’a pas bien géré ce cliché. Il ne savait pas quoi faire avec la fenêtre du loft si brillante et le reste de la pièce si sombre, alors il a fait sauter la partie supérieure de l’image. Le Canon 70D a fait un meilleur travail en gardant les choses égales.

Je dois mentionner que les photos de cette liste prises chez moi seraient les meilleurs moments pour utiliser un reflex numérique car je pourrais simplement le sortir de mon sac et prendre quelques images. Mais aurais-je besoin de faire cela pour tout cela? Je ne le pense pas vraiment.

Animaux domestiques

Samsung Galaxy S20 Ultra Canon 70D

Cette image de mon chat Luther regardant par la fenêtre montre à quel point il est moelleux et adorable. Comme nous nous y attendions, l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra offre une prise de vue plus lumineuse avec beaucoup plus de contraste tandis que le Canon 70D est plus silencieux.

Dans ce cas, j’ai l’impression que le Galaxy S20 Ultra offre la photo que je voudrais. Bien que l’image du Canon 70D soit plus réaliste, je l’aurais probablement peaufinée en post-traitement pour qu’elle ressemble de toute façon à la prise de vue du S20 Ultra. En substance, Samsung m’a sauvé cette étape.

Aliments

Samsung Galaxy S20 Ultra Canon 70D

Les gens adorent prendre des photos de leur nourriture, mais il peut être difficile d’obtenir une photo décente dans des restaurants faiblement éclairés. J’ai l’impression que l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra et le Canon 70D ont fait du bon travail ici, bien que, ce qui est intéressant, le Canon 70D offre une image plus saturée que le S20 Ultra.

Une chose à garder à l’esprit sur des photos comme celles-ci est que prendre une photo de votre nourriture avec un smartphone est un phénomène normal. La plupart des gens ne battront pas les yeux s’ils vous voyaient le faire. Prendre une photo de votre nourriture avec un reflex numérique, cependant, fait croire aux gens que vous êtes un critique culinaire prétentieux. Je sais que j’avais envie de prendre ces photos. Pour cette seule raison, je préfère utiliser un smartphone pour cela plutôt qu’un reflex numérique, quelle que soit la qualité des photos.

De toute évidence, les reflex numériques sont toujours bons

Bien que cet article me fasse principalement valoir que le consommateur moyen n’a pas besoin d’un reflex numérique pour capturer ses images quotidiennes, les reflex numériques offrent toujours beaucoup de choses que les smartphones ne peuvent pas. J’ai déjà mentionné à quel point les objectifs interchangeables rendent les reflex numériques puissants et polyvalents, mais il y a quelques autres choses à mentionner.

L’une des plus grandes choses que les reflex numériques offrent sur les smartphones est la durée de vie de la batterie. Si vous prenez des photos à l’occasion, la batterie de votre appareil photo reflex numérique n’a peut-être pas besoin d’être rechargée pendant des semaines, voire des mois. Si vous enregistrez des vidéos ou prenez des centaines de photos chaque jour, la durée de vie de votre batterie en souffrira évidemment. Pour une utilisation normale, cependant, une batterie DSLR sera presque toujours plus performante qu’une batterie de smartphone. Et lorsque la batterie est épuisée, vous pouvez l’échanger contre une batterie chargée, ce qui n’était pas possible sur la plupart des smartphones depuis des années.

Une autre chose que les reflex numériques ont sur les smartphones est la polyvalence. Avec mon Canon 70D, je peux modifier et contrôler plus de paramètres que je ne peux en compter. Cela me permettrait de capturer l’image ou la vidéo précise que je recherche. Cependant, j’aurais besoin de comprendre tous ces paramètres, de savoir ce qu’ils font et de savoir les modifier, ce qui sépare les photographes novices des professionnels. Il n’en reste pas moins qu’un bon reflex numérique peut faire bien plus qu’un smartphone, quelle que soit l’application que vous utilisez.

Enfin, les reflex numériques sont, en général, plus robustes que les smartphones. De nos jours, la plupart des smartphones sont presque entièrement en verre, donc une mauvaise goutte et ils sont faits pour. Mon Canon 70D, cependant, est construit comme un réservoir. Je sens que je pourrais laisser tomber mon reflex numérique des dizaines de fois sur une surface en béton et ne repartir que avec des problèmes cosmétiques au pire, alors que je ne me sentirais pas à l’aise de laisser tomber le Samsung Galaxy S20 Ultra même une fois sur presque n’importe quelle surface.

L’essentiel est que je ne dis aucunement que les reflex numériques sont obsolètes parce que vous pouvez simplement utiliser l’appareil photo Samsung Galaxy S20 Ultra. Les reflex numériques ont leur place et seront toujours indispensables pour les professionnels. Les photos ci-dessus, cependant, montrent que Joe Schmo (alias moi) obtiendra des résultats très comparables avec un smartphone et un reflex numérique – alors pourquoi emporter les deux?

Qu’est-ce que tu penses? Le Galaxy S20 Ultra a-t-il tenu le coup ou échoue-t-il toujours par rapport à un reflex numérique? Êtes-vous toujours intéressé à posséder un reflex numérique et un smartphone, ou avez-vous opté pour des caméras pour smartphone? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires!

