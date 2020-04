La caméra Galaxy S20 Ultra se classe “meh” dans le top, cela ne veut rien dire – .

DxOMark, un examen des caméras de smartphones, indique que le Galaxy S20 Ultra n’est pas comparable à d’autres appareils lancés cette année, notamment le Huawei P40 Pro et l’Oppo Find X2.

Le score du Galaxy S20 Ultra, cependant, n’a pas de sens car tous les aspects de la photographie ne peuvent pas être mesurés objectivement. Sans oublier que la partition elle-même n’a aucun sens pour quiconque essaie de la comprendre.

Ce que le score et la rapidité de l’examen semblent indiquer, c’est que le verdict de DxOMark n’était pas pertinent pour le marketing de Samsung pour la nouvelle série phare.

Le meilleur nouveau téléphone appareil photo de Samsung est le Galaxy S20 Ultra qui a été lancé il y a seulement quelques mois. La meilleure version du Galaxy S20 que vous pouvez acheter a un système de caméra arrière unique qui comprend un capteur principal de 108 mégapixels ainsi qu’un objectif périscope censé alimenter ce zoom 100x massif. Nous avons déjà vu de nombreux exemples d’utilisateurs de S20 Ultra qui ont montré que ce dernier n’est principalement qu’une astuce marketing. Oui, un zoom 100x est possible, mais les résultats sont souvent inutilisables. Ce sont les niveaux de zoom inférieurs qui sont vraiment plus impressionnants. En outre, divers avis ont mis en évidence plusieurs problèmes de performances de l’appareil photo avec le Galaxy S20 que Samsung a dû résoudre, comme la fonction de mise au point automatique problématique.

Cela nous amène à la dernière critique du Galaxy S20, une que certaines personnes attendaient peut-être avant de décider d’acheter ou non le téléphone cher. C’est l’examen des professionnels de DxOMark, qui donne au S20 Ultra un score sans signification auquel vous ne devriez pas faire confiance, en particulier en relation avec les autres nouveaux téléphones.

Avec 122 points sur il n’y a pas de maximum, le Galaxy S20 obtient des scores inférieurs à ceux d’autres téléphones 2020, y compris le Huawei P40 Pro, l’Oppo Find X2 et le Xiaomi Mi 10. Il fait encore pire que le Huawei Mate 30 Pro, et dépasse à peine le Xiaomi Mi CC9 Pro qui a le même capteur monstre de 108 mégapixels. Mais, encore une fois, ces scores ne doivent pas faire confiance, car tous les aspects de la photographie ne peuvent pas être quantifiés avec des scores et des notes. L’art de la photographie n’est pas subjectif, tout ne peut pas être mesuré. Et la façon dont DxOMark mesure les choses n’a aucun sens.

Ce qui mérite vraiment d’être souligné n’est pas le score artificiel du S20 Ultra, mais la façon dont l’examen a été effectué par rapport au Galaxy S10 + de l’année dernière.

À la mi-février 2019, DxOMark a examiné le Galaxy S10 + si rapidement qu’il n’a même pas eu le temps de télécharger tous les échantillons nécessaires. Si quoi que ce soit, DxOMark fournit beaucoup d’images et de vidéos dans son examen, et celles-ci sont utiles pour juger vous-même des capacités de caméra d’un téléphone tout en ignorant le score final. Voici ce que DxOMark disait à l’époque:

Nous voulions partager les résultats de nos tests avec nos lecteurs dès que possible et avons donc produit et publié cette version courte de la revue de l’appareil photo Samsung Galaxy S10 +. Nous allons étendre cela à un examen en format complet dans les prochains jours, veuillez donc revenir bientôt pour des résultats plus complets et des exemples d’images.

De plus, l’examen du Galaxy S10 + avait été effectué sur ce qui semblait être une unité de préproduction. Au moment de la publication de la critique, le Galaxy S10 n’était pas disponible en magasin.

Malgré cela, le Galaxy S10 + a obtenu le score le plus élevé dans les évaluations de caméra DxOmark sans signification susmentionnées, et Samsung n’a pas tardé à se vanter des scores sur son site Web.

Avance rapide jusqu’en 2020 et quelque chose de complètement différent s’est produit. Non seulement DxOMark n’a pas examiné le meilleur téléphone Galaxy S20 avant que le téléphone ne soit commercialisé, mais le combiné n’a même pas obtenu les scores élevés que les fabricants de smartphones citent généralement dans les documents marketing, parfois même avant le lancement du téléphone.

Ce qui est troublant dans tout cela, c’est que deux téléphones phares du même fabricant ont reçu un traitement entièrement différent de DxOMark. La révision de l’appareil photo du Galaxy S10 + semble avoir été précipitée pour des raisons de marketing. Et le téléphone a dominé le classement insignifiant de DxOMark. La révision du Galaxy S20 Ultra est intervenue plus de deux mois plus tard après le lancement du téléphone. Devrions-nous supposer qu’il n’y avait aucune urgence marketing à le faire plus tôt que cela et à le sortir à un moment où cela aurait eu plus d’importance pour les ventes de Samsung? Et s’il n’y avait pas d’incitations, devrions-nous supposer un parti pris? Ou est-ce que Samsung savait que les appareils photo du Galaxy S20 avaient des problèmes qui reviendraient dans de telles critiques?

L’essentiel est que, comme avec tout téléphone qui obtient un classement DxOMark, vous devez totalement ignorer les scores. La revue complète est disponible sur ce lien, et vous devriez la consulter. Il contient de nombreux échantillons qui expliquent les avantages et les inconvénients des appareils photo du Galaxy S20 Ultra. Ignorez simplement les scores qui n’ont aucun sens.

