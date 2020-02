La caméra RTRO est une nouvelle application de montage vidéo des créateurs de lentilles Moment

Moment, la société derrière la populaire application de retouche photo Moment et la gamme d’objectifs Moment conçus pour les iPhones, a annoncé aujourd’hui le lancement de RTRO, une nouvelle application conçue pour capturer des clips vidéo amusants.

RTRO propose une chronologie de 60 secondes qui peut être empilée avec plusieurs courts clips, dans le but final de créer une vidéo idéale pour Instagram Stories ou TikTok. RTRO a été créé pour être simple et intuitif à utiliser, mais il existe également des fonctionnalités avancées telles que le suivi du sujet en temps réel et les fréquences d’images rétro.

L’application est téléchargeable gratuitement et certaines fonctionnalités de base sont incluses, mais des fonctionnalités supplémentaires coûteront 1,99 $ par mois ou 14,99 $ par an pour être déverrouillées.

Les fonctionnalités gratuites incluent trois looks vintage à ajouter aux vidéos avec intensité réglable, prise en charge de la caméra avant et arrière, une expérience de prise de vue bord à bord, un accès complet à la fonction d’enregistrement de 60 secondes et la prise en charge de plusieurs formats.

Les fonctionnalités payantes incluent les trois looks par défaut ainsi que de nouveaux looks supplémentaires, des fréquences d’images rétro (6, 12, 18 et 24 images par seconde), une option pour supprimer le filigrane et un suivi du sujet en temps réel.

RTRO est disponible en téléchargement dès aujourd’hui.

.