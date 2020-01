La carte Apple ajoute une prise en charge native pour l’exportation des transactions vers une feuille de calcul

Apple a ajouté aujourd’hui une nouvelle option pour les utilisateurs de la carte Apple: la possibilité d’exporter des relevés mensuels sous forme de feuille de calcul. Cela signifie que vous pouvez télécharger les données de votre carte Apple, puis les importer dans la configuration budgétaire de votre choix.

Auparavant, Apple ne rendait les relevés de cartes Apple disponibles qu’en PDF, mais cette nouvelle option de feuille de calcul est beaucoup plus polyvalente pour les utilisateurs. Pour accéder à une feuille de calcul de votre relevé Apple Card, procédez comme suit:

Accédez à l’application Wallet sur votre iPhone

Choisissez la carte Apple

Appuyez sur “Solde de la carte”

Choisissez un relevé mensuel et appuyez sur le bouton «Exporter les transactions»

Comme le note Fast Company, cependant, il y a encore des limitations:

Il y a cependant une mise en garde concernant les nouvelles fonctionnalités d’exportation de la carte Apple. Vous pouvez uniquement exporter des transactions basées sur des relevés mensuels. Vous ne pouvez pas exporter des transactions combinées de plusieurs mois ou des transactions mensuelles partielles. Vous devrez également importer manuellement les données dans votre logiciel de gestion de l’argent. Apple n’autorisera toujours pas les services tiers à extraire automatiquement les données de votre compte Apple Card.

Néanmoins, la possibilité d’accéder à vos données de carte Apple sous forme de feuille de calcul est un ajout utile – et probablement inspirée par des options tierces.

La plupart des logiciels de budgétisation, tels que YNAB, vous permettent d’importer manuellement des fichiers de feuille de calcul et de lier ces transactions à votre budget, compensant l’incapacité de la carte Apple à se connecter directement à ce type de logiciel. De nombreuses personnes gèrent également leur budget par leurs propres moyens, via des solutions directement dans Microsoft Excel, Google Sheets et Apple’s Numbers. La prise en charge des exportations de feuilles de calcul dans l’application Wallet est également un ajout notable pour ces utilisateurs.

La carte Apple a été lancée l’année dernière, et il est agréable de voir Apple apporter des améliorations à l’application Wallet sur iOS pour prendre en charge la carte. Êtes-vous un utilisateur de la carte Apple? Cette fonctionnalité vous facilitera-t-elle la budgétisation avec la carte Apple? Faites-le nous savoir dans les commentaires.

