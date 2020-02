La carte Apple prend en charge OFX pour exporter des transactions

Le mois dernier, Apple nous a donné la possibilité d’exporter des données financières pour la carte Apple au format CSV. Nous pouvons maintenant l’exporter dans Open Financial Exchange (OFX). C’est le format pris en charge par les applications financières comme Mint.

Exporter les données de la carte Apple

Le processus est le même que l’exportation vers CSV, juste qu’un autre format est pris en charge.

Sur votre iPhone, ouvrez le Portefeuille app.

Appuyez sur Carte Apple, puis appuyez sur Solde de la carte.

Appuyez sur un relevé mensuel, puis appuyez sur Transactions d’exportation.

Enfin, appuyez sur Bourse financière ouverte (OFX).

Il semble toujours que nous ne pouvons exporter qu’un mois à la fois, et non plusieurs mois. Plus tard cette année, nous verrons peut-être une option d’exportation annuelle.

