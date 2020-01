La carte IHG Premier vient d’atteindre un record de 140 000 points bonus

La tête haute! Nous partageons des conseils judicieux sur les achats et les finances personnelles pour mettre de l’argent supplémentaire dans votre portefeuille. Android Central peut recevoir une commission du réseau d’affiliation Points Guy. Veuillez noter que les offres mentionnées ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées à tout moment et certaines peuvent ne plus être disponibles.

Si vous séjournez dans l’un des hôtels du groupe InterContinental Hotels, c’est la meilleure offre de bienvenue que nous ayons jamais vue pour sa carte de crédit. À l’heure actuelle, les nouveaux titulaires de carte peuvent gagner 140 000 points bonus ** après avoir dépensé 3 000 $ en achats dans les trois premiers mois suivant l’ouverture du compte, un record historique pour la carte de crédit IHG® Rewards Club Premier.

Le bonus de bienvenue s’élève à environ 700 $ en séjours gratuits lorsqu’il est calculé à l’aide de l’évaluation standard de The Points Guy, mais ceux qui combinent l’offre avec certaines des autres promotions actuellement disponibles via IHG, les nouveaux titulaires de carte peuvent gagner jusqu’à 37 nuits de récompense chez IHG. hôtels.

Si vous vous demandez si vous pourrez trouver un hôtel pour utiliser ce bonus de bienvenue, ne vous inquiétez pas – le groupe InterContinental Hotels est en fait composé de quatorze marques d’hôtels différentes. Les plus remarquables sont les hôtels InterContinental® Hotels & Resorts, Crowne Plaza® Hotels & Resorts, Holiday Inn, Staybridge Suites et Candlewood Suites. Donc, peu importe où vous prévoyez de séjourner dans le monde, vous êtes sûr de trouver un hôtel où vous pourrez utiliser les récompenses gagnées dans cette offre.

Au-delà du super bonus de bienvenue, la carte de crédit IHG® Rewards Club Premier n’est également qu’une carte de crédit solide pour ceux qui fréquentent ces marques d’hôtels. Les titulaires de carte bénéficient d’une tonne d’avantages supplémentaires comme une nuit de récompense après chaque année d’anniversaire de compte, le statut Platinum Elite simplement en détenant la carte et un crédit de frais d’inscription globale ou TSA Pre✓®. Vous gagnerez également toujours 25 points au total par 1 $ dépensé lorsque vous séjournez dans un hôtel IHG, 2 points par 1 $ dépensé pour les achats dans les stations-service, les épiceries et les restaurants, et 1 point par 1 $ dépensé pour tous les autres achats.

Cette offre ne manquera pas d’aller vite, donc si vous prévoyez de séjourner dans l’un des hôtels qui font partie du collectif IHG, c’est le moment de vous lancer et de gagner une tonne de récompenses pour cela.

