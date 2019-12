Si vous recherchez le SSD le plus rapide disponible pour Mac Pro, cela peut être la solution pour vous. Lorsqu'elle est associée aux bons SSD, la carte PCIe Sonnet M.2 4 × 4 produit des vitesses de la variété bonkers.

Pendant les tests de référence avec l'utilitaire Blackmagic Disk Speed ​​Test, j'obtenais des vitesses d'écriture qui dépassaient facilement les 6 000 Mo / s et des vitesses de lecture qui éclipsaient 7 000 Mo / s.

À titre de comparaison, le SSD 8 To le plus rapide d'Apple produit des vitesses «seulement» jusqu'à 3400 Mo / s, donc cette configuration est capable de faire le tour du SSD intégré le plus rapide du Mac Pro pour moins d'argent. Regardez notre revue vidéo pratique pour plus de détails.

Sonnet m'a contacté la semaine dernière pour voir si je serais intéressé à prendre sa carte PCIe M.2 4 × 4 pour un essai sur mon Mac Pro, et j'en suis ravi. La carte x16, qui dispose de quatre emplacements pour quatre lames M.2 simple face, alloue quatre voies PCIe par carte.

La configuration de l'unité consiste simplement à dévisser le couvercle extérieur, à retirer le dissipateur thermique et à déposer quatre disques. Sonnet a prérempli quatre SSD Samsung EVO 970 M.2 à tester, qui offrent respectivement des performances de lecture et d'écriture séquentielles allant jusqu'à 3500 Mo / s et 2500 Mo / s.

Gardez à l'esprit que Sonnet dit que seuls les SSD avec des composants de mémoire sur le côté supérieur du module sont compatibles avec cette carte. Pour cette raison, le support SSD M.2 de composant de mémoire double face n'est pas recommandé. Voir les spécifications techniques de Sonnet pour plus de détails.

Avoir l'un de ces disques donne des résultats assez impressionnants, mais j'étais excité à l'idée d'en avoir quatre dans une configuration RAID 0 avec un accès PCIe Firehose x16.

Sonnet a fourni trois SSD de 1 To et un SSD de 2 To. Un jour, j'ai hâte d'avoir quatre SSD Samsung 970 EVO Plus de 2 To pour plus de stockage, mais les résultats d'une configuration RAID 0 de 4 To sont toujours extrêmement impressionnants.

Une configuration complète sur 8 To avec la carte PCIe Sonnet M.2 4 × 4 vous coûterait environ 2000 $, ce qui représente 600 $ de moins que la configuration 8 To Mac Pro d'Apple.

Le matériau thermique est présenté des deux côtés pour gérer la chaleur

Après avoir installé la carte Sonnet dans un port PCIe x16 de mon Mac Pro, j'ai utilisé l'assistant RAID du logiciel intégré de macOS pour configurer les quatre disques dans une configuration RAID 0 pour des performances optimales.

En exécutant des tests avec l'outil Blackmagic Disk Speed ​​Test, j'ai été impressionné par les résultats:

Ce n'est pas une blague, et j'ai encore mieux vu cette référence de configuration. C’est la raison pour laquelle je suis tellement enthousiasmé par le Mac Pro. Avoir ce stockage beaucoup plus rapide est vraiment incroyable, d'autant plus qu'il est beaucoup plus rapide que le propre SSD d'Apple pour moins d'argent.

Comme je l'ai souligné dans mon regard pratique sur les principales fonctionnalités de Mac Pro, l'extension PCIe est l'une des choses les plus excitantes du nouveau Mac Pro. Cela, associé aux mises à niveau du GPU, des mises à niveau du processeur et des mises à niveau de la RAM, fait du Mac Pro l'un des Mac les plus prêts à la croissance depuis des lustres.

Mais les repères sont une chose. Comment ce lecteur fonctionne-t-il lors du test des transferts de fichiers via le Finder? Comme vous vous en doutez, les performances sont rapides. Par exemple, j'ai pu transférer un dossier de 51,6 Go contenant trois vidéos du SSD intégré de mon Mac vers le SSD PCIe Sonnet M.2 4 × 4 en seulement 16 secondes. J'ai pu transférer le même dossier sur mon Mac en moins de 40 secondes.

Comme vous pouvez probablement l'imaginer, une telle configuration fonctionne très bien avec de gros fichiers vidéo. Les flux vidéo compressés à débit binaire élevé et les flux vidéo RAW bénéficieraient certainement de taux de transfert aussi élevés.

Cela étant dit, cela ne remplace pas le SSD intégré d'Apple, qui est chiffré par la puce de sécurité Apple T2, et non remplaçable par l'utilisateur. Je recommande d'utiliser au moins 1 To de stockage sur mesure, car vous ne pouvez pas démarrer techniquement à partir d'un disque Apple RAID sous macOS, et vous ne pouvez pas installer techniquement Boot Camp sur un disque externe non plus sans passer par un tas de cerceaux.

Pourtant, avoir ce stockage PCIe incroyablement rapide sur le robinet complète bien le SSD d'Apple. Il est parfait pour stocker de gros supports, les bibliothèques Final Cut Pro X et tout ce qui bénéficie d'un stockage PCIe extrêmement rapide.

Qu'est-ce que tu penses? Sonnez dans les commentaires avec vos pensées et opinions.

