La catégorie des produits portables d’Apple établit un record de revenus sans précédent au premier trimestre 2020, dépassant le Mac pour la première fois

Au cours du premier trimestre de 2020, la catégorie des appareils portables d’Apple a établi un nouveau record de revenus, selon le PDG d’Apple, Tim Cook.

La catégorie de revenus des produits portables d’Apple, qui comprend les AirPods et Apple Watch ainsi que des accessoires tels que les écouteurs Beats et HomePod, a atteint 10 milliards de dollars, contre 7,3 milliards de dollars au même trimestre de l’année précédente.

Les revenus des appareils portables, de la maison et des accessoires ont dépassé les revenus des Mac pour la première fois ce trimestre. Le chiffre d’affaires Mac était de 7,2 milliards de dollars au premier trimestre 2020.

Selon le PDG d’Apple, «Tim Cook», Apple n’a pas pu fabriquer suffisamment d’appareils «AirPods» et «Apple Watch» de série 3 pour répondre à la demande au cours du trimestre, et l’offre reste faible. Cook a déclaré à . qu’Apple “travaillait dur sur ces deux points”.

LeApple Watch‌ a établi un nouveau record de revenus sans précédent au cours du trimestre, et plus de 75% des nouveaux clients au cours du trimestre étaient nouveaux chez leApple Watch‌. Les «AirPods» et «Apple Watch» étaient tous deux des «cadeaux de vacances incontournables», ce qui a stimulé la croissance même si les approvisionnements étaient limités.

Cook dit que l’activité des appareils portables d’Apple a désormais la taille d’une entreprise du Fortune 150.

