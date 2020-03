La chaîne d’approvisionnement de l’iPhone d’Apple ne reviendra pas à la normale avant quelques mois de plus – .

Juste un jour après que le PDG d’Apple, Tim Cook, eut laissé entendre dans une interview vendredi que le fabricant d’iPhone pourrait ne pas ressentir les effets du coronavirus beaucoup plus longtemps, de nouvelles indications ont émergé au cours du week-end pour suggérer que le calendrier d’un retour à la normale peut avoir été étendu.

Par exemple, . a rapporté samedi que le fournisseur de modules de caméra iPhone LG Innotek avait fermé l’une de ses usines en Corée du Sud après qu’un travailleur eut été testé positif au virus. L’usine resterait fermée lundi, et bien qu’aucune échéance n’ait été donnée pour sa réouverture, cela est également conforme aux nouvelles selon lesquelles le principal initié d’Apple au monde inclus dans un rapport d’analyste ce week-end qui prédit que le coronavirus restera un faire glisser sur la chaîne d’approvisionnement de l’iPhone d’Apple jusqu’à l’approche de l’été.

Un nouveau rapport de l’analyste de TF International Securities Ming-Chi Kuo (via MacRumors) note que Genius Electronic Optical, qui fournit des objectifs pour iPhone, a vu une forte baisse des expéditions au cours du mois dernier. De plus, il semble que l’offre diminue, Kuo estimant également qu’il reste peu de stock de lentilles – et qu’il faudra au moins jusqu’au mois de mai pour que la production reprenne de manière significative.

Tout cela crée de nouveaux maux de tête potentiels pour Apple, qui, selon Kuo, fait face à des retards continus et à un lent retour à la normale dans les usines chinoises de ses fournisseurs. Et tout cela survient alors que le coronavirus reste non seulement une menace permanente en Chine, mais conduit à une augmentation des infections dans des pays comme l’Italie et la Corée du Sud – des endroits que Cook a fait valoir vendredi de noter qu’il surveillait de près pour voir comment la situation s’y déroule dans les prochains jours et semaines.

Un éventail de scénarios, du meilleur au pire des cas, ont commencé à former la base pour les analystes à deviner ce que l’avenir proche réserve à Apple, certains de ces analystes ayant exprimé une variété de positions ces derniers jours. L’analyste de Wedbush Dan Ives, pour sa part, pense qu’il est trop tôt en ce moment pour faire des déclarations définitives sur la production d’iPhone d’Apple cette année – mais il est allé de l’avant et a proposé quelques hypothèses:

Dans le meilleur des cas, il pense que les partenaires de fabrication d’Apple pourraient revenir à leur pleine capacité opérationnelle dès avril, ce qui permettrait une sortie en douceur de la gamme iPhone 12 compatible Apple 5G. Dans le même temps, cependant, la sortie de l’iPhone 9 pourrait être repoussée de mars à avril. Et dans le pire des cas, Ive suppose que la sortie de l’iPhone 12 pourrait être retardée de trois mois alors que l’iPhone 9 pourrait ne pas voir le jour avant juin au plus tôt.

Cela correspond à peu près à la prédiction de Kuo, dont la note de recherche ce week-end prédit que la production d’iPhone ne reviendra pas à quelque chose de plus proche d’une cadence normale jusqu’au deuxième trimestre. “Nous sommes toujours en février, il y a des raisons d’être optimistes, mais nous verrons”, a déclaré Cook vendredi, lorsque Fox Business lui a posé la même question.

Source de l’image: Arcansel / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

